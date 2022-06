Valeria Graci fa la prova costume 2022 e in bikini non ha bisogno di filtri

La taglia 40 l’ha indossata anche lei prima della gravidanza ma adesso Valeria Graci ha un nuovo corpo e non ha bisogno di filtri, per questo la sua prova costume 2022 è perfetta. Riceve gli applausi di follower e colleghe ma la strada è ancora lunga, Valeria Graci è una delle poche che si mostra sempre così com’è mentre altre magari lo fanno ma solo una volta, poi tornano alla ricerca del filtro migliore. In bikini verde imita le influencer che con sono sempre in movimento con le mani. Finge di sistemare i capelli, guarda altrove, si prende in giro o meglio prende in giro le altre e si piace, si ama, dopo un lungo periodo a dir poco negativo è rinata.

Valeria Graci mostra i rotolini in spiaggia e vince su tutte

Prova costume più che superata anche se è la prova costume che andrebbe del tutto eliminata. Non è la prima volta che l’attrice comica si mostra in tutta la sua morbidezza, quella che lei chiama felicità cercando di fare capire l’importanza di trovarla davvero la serenità nel vedersi bene allo specchio e in foto anche se non si usano i filtri, anche se non siamo delle modelle.

“Nella foto io che sistemo i capelli come le vere infuenser” e sottolinea ancora quanto tutto possa apparire falso sui social. Di certo tantissime donne si riconosceranno più in Valeria Graci in bikini che nelle troppe influencer che troppo spesso non mostrano la realtà. La Graci è ancora una volta la paladina del body positivity, a 41 anni non aggiunge filtri, non he ha bisogno, non vuole nascondere le sue forme, è importante accettarsi e dopo avere affrontato ben altri problemi la prova costume è davvero l’ultima delle preoccupazioni. Ne ha parlato più volte raccontando l’amore malato che la legava al padre di suo figlio ma la felicità oggi è anche nei suoi fianchi senza filtri.