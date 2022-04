Valeria Graci ha perdonato il padre e il suo ex compagno

Valeria Graci guarda una foto da bambina con il padre, era piccolissima con il suo papà che sembrava un gigante alle sue spalle. “E’ stato un papà che è mancato un po’ quando ero piccola ma che ha recuperato tantissimo e questa è una cosa che non tutti i genitori sono capaci di fare andando avanti nel tempo” confida nello studio di Verissimo spiegando il suo perdono. “Io perdono sempre perché il perdono fa bene prima di tutto a noi, non porto mai rancore nelle cose perché le persone possono anche migliorare, cambiare e quindi perché non dare questa possibilità di essere migliori”. Valeria Graci ringrazia suo padre anche per il nonno che è per suo figlio Pierluigi. E parlando di suo figlio per Valeria Graci arriva una bella sorpresa, la lettera del suo bambino, anche se ormai è vicino all’adolescenza. E’ una lettera che commuove, che emoziona, ma proprio mentre stanno per scendere le lacrime arriva una frase comica, suo figlio è come lei che passa dalle riflessioni importanti alla risata.

Valeria Graci a Verissimo, la lettera di suo figlio

“La mia mamma si chiama Valeria e fa l’attrice anche se si crede influencer”, inizia così la lettera che parla del rispetto che Valeria pretende e insegna, di quando si arrabbia, della sua forza che c’è sempre anche quando sta per cedere. Parla della dieta di Valeria, del ragù che mangia di nascosto ma dice anche che il suo idolo, la più brava del mondo: “La mia mamma è tutta la mia vita”.

Valeria Graci ha più volte raccontato della storia d’amore con il padre di suo figlio, delle violenze psicologiche subite. Adesso per lei è un momento più leggero rispetto a 3 o 4 anni fa, momento che ha vissuto anche Pierluigi perché è complicato evitare discussione davanti ai figli, nel suo caso è stato davvero complicato.

“Ci vuole un po’ di pazienza per sistemare tutto” chiude la Graci parlando del rapporto che sta cercando di recuperare con il padre di suo figlio, per il bene di suo figlio.