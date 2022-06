Davide Bonolis alla festa di compleanno ha voluto solo le persone più care

Pochi giorni fa Davide Bonolis ha compiuto 18 anni e per la sua festa di compleanno da maggiorenne il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha scelto di avere accanto solo le persone più care. Una settimana fa gli auguri dolcissimi di Sonia al suo secondo figlio, le foto da bambino, il sorriso che lo contraddistingue da sempre, la sua vera forza. Tra le pagine della rivista Chi arrivano le foto della festa di compleanno, la Bruganelli condivide la serata a cui hanno partecipato solo poche persone. Davide Bonolis ha voluto soffiare sulle 18 candeline con accanto la famiglia e gli amici più cari, nessun party esclusivo o chissà quale festa ma le persone che ama di più.

La festa di compleanno di Davide Bonolis

Più simile alla mamma o al papà? Difficile dirlo, Davide ha un po’ di entrambi ma di certo ha l’ironia che evita a tutta la famiglia Bonolis di prendersi troppo sul serio. E’ Sonia Bruganelli a raccontare ancora una volta del suo Davide: “E’ taciturno e apre il suo cuore a pochi amici. Davide è un omaccione che sta quasi superando Paolo, ma guai a farglielo notare”. Alla sia età sembra voglia mangiare il mondo ma basta poco per rifugiarsi nella sua famiglia, alla ricerca dei genitori e delle sorelle. Ecco perché ha scelto poche persone per la sua festa di compleanno, per i suoi 18 anni, degli altri non sente il bisogno.

“Il cuore è una casa con due camere da letto: una è quella del dolore l’altra quella della gioia. Non si può ridere troppo fragorosamente, altrimenti il dolore si risveglia. La gioia invece è sorda” scrive la Bruganelli sul suo profilo social pubblicando un suo meraviglioso scatto del giorno della festa. Non ha bisogno di dire altro e non lo dirà mai, ma più volte ha lasciato intendere le difficoltà vissuta non solo per la primogenita ma anche con gli altri due figli.