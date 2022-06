La disarmante sincerità di Sonia Bruganelli sulla figlia: “Sono io che non ce la faccio”

Ieri Sonia Bruganelli ha pubblicato una foto di sua figlia Silvia. A Oggi è un altro giorno confessa che tra le due è lei la più fragile. A Serena Bortone si racconta come solo poche persone riescono a fare, parla delle sue insicurezze, anche quelle che Paolo Bonolis l’ha aiutata a superare. E’ quando parla di sua figlia Silvia che non riesce a trattenere l’emozione. Ammette che è ancora così tanto arrabbiata per come è andata. Si riferisce alla nascita della sua prima figlia, ai problemi di salute che ha avuto subito, appena nata, all’operazione al cuore con i problemi che ha portato, danni motori. “Il sogno di qualsiasi donna…” Sonia Bruganelli fa una pausa e poi prosegue: “Silvia è nata bellissima ma purtroppo un mese prima che partorissi…” solo in quel momento le hanno detto del grave problema al cuore. La malasanità ha rovinato il suo sogno, è così sincera da spiegare che con tutti i controlli che ha fatto quando era incinta avrebbero dovuto dirle il problema di sua figlia già alla 18esima settimana.

Cosa avrebbe fatto Sonia Bruganelli se avesse saputo prima del problema di sua figlia?

La domanda di Serena Bortone arriva un attimo dopo la sua riflessione. Sonia non risponde ma solo perché ha paura dei titoli che leggerebbe e che difficilmente riporterebbe il suo reale pensiero. Non sono cose che racconta a cuor leggero, per lei parlano gli occhi pieni di lacrime.

Come sta superando tutto questo? “Me lo sta insegnando lei. Quando faccio le foto con gli altri miei figli lei si butta dentro e io non vorrei, vorrei tutelarla. Faccio in modo che possa tollerare perché sono io che non ce la faccio a darla in pasto a tutti. Perché succede che poi le persone commentano la foto di mia figlia. Silvia è bellissima e infatti ho scelto la foto in cui per me era più bella e le ho voluto dare il merito per la fatica che sta facendo. Me lo stai insegnando lei che è così e che devo accettarla”.

Sarebbe molto più facile dire che non ci sono problemi, è per pochi la capacità di dire quanto sia difficile accettare tutto questo. Sonia Bruganelli è così arrabbiata, ha così tanti sensi di colpa anche per gli altri figli: “Loro capiscono ma il problema rimane, soprattutto per chi ha pensato di avere sempre il controllo sulla vita”.