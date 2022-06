Sonia Bruganelli: “Laura Freddi è la donna ideale di Bonolis” e scappa la parolaccia

Ospite a Oggi è un altro giorno è Sonia Bruganelli e la sorpresa per lei è Laura Freddi. Oggi sono amiche o quasi amiche, magari non si frequentano molto ma la stima è reciproca e anche l’odio l’hanno messo da parte. Sonia Bruganelli l’ha sempre temuta, era gelosa perché Laura Freddi ha avuto una storia d’amore importante con Paolo Bonolis. Sonia ha però superato così tanto le sue paure che oggi ammette che era Laura Freddi la donna ideale per suo marito, era lei che l’avrebbe forse reso più felice o che gli avrebbe reso la vita più semplice. Lo dice ma chissà se lo pensa fino in fondo mentre Laura le chiede di non dirle queste cose, perché già immagina che adesso ne diranno chissà quante su questa storia. Invece, la Bruganelli insiste, spiega che la sua ex rivale non era solo la donna giusta per Paolo Bonolis ma che è era bellissima. Fa notare le rughe che ha oggi ma poi la elogia con una parolaccia.

A Sonia Bruganelli scappa una parolaccia a Oggi è un altro giorno

Si scusa subito ma Serena Bortone non ne fa un dramma. In studio pensano che “fre**a” non sia nemmeno una parolaccia ma solo il suo modo da “romanaccia” di fare un gran complimento, un elogio alla bellezza di un tempo di Laura Freddi.

La moglie di Paolo Bonolis ammette che ha odiato per anni la Freddi ma che quando l’ha conosciuta ha capito che era un gattino e non poteva avere sentimenti negativi nei confronti di una donna così dolce. E’ stata Sonia a fare il primo passo, a volerla conoscere. Oggi sono entrambe sposate e felici, mamme, forse anche pronte ad essere davvero amiche, anche se non è così semplice per Laura Freddi visti i commenti della Bruganelli. Sonia le fa notare che è grazie a lei che sta avendo un bel numero di poltrone e di spazio in tv. Fa notare anche che lei ha letto molto libri mentre Laura uno solo. Non si smentisce mai ma è proprio la sua sincerità la sua forza, pochi la comprendono ma è rara.