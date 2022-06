Ida Platano minacciata ancora sui social pubblica tutto senza paura

E’ stata senza dubbio una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Parliamo di Ida Platano che ha chiuso purtroppo, questa edizione del programma, senza trovare l’amore. Sui social però la Platano è sempre molto seguita e condivide con i suoi follower molto della sua vita. Mostra il suo lavoro, nel salone di parrucchiera a Brescia; fa tanta promozione a diversi prodotti, si mostra con suo figlio o con gli amici. Negli ultimi giorni, ha deciso di mostrare anche un altro aspetto di questa “vita social”, quello che riguarda le minacce che molte persone, che lei neppure conosce, le mandano ogni giorno. Non solo offese e insulti, le dicono che non è una brava madre, che è una poco di buono, che non vale nulla…Di recente la Platano ha anche deciso di mostrare tutte le minacce di morte ricevute e sta continuando a farlo. Non ha paura di chi si nasconde dietro alla tastiera di un cellulare, questo lo specifica in tutte le sue storie. Non teme niente, tutto quello che le scrivono, le scivola addosso. Ma vorrebbe che si smettesse di minacciare anche se in modo virtuale, le donne, le ragazze, per quello che sono o fanno. Ed è per questo che ha scelto di condividere gli screen delle minacce ricevute. “Io non ho paura” dice la Platano nelle storie che ha postato proprio questa mattina.

Ida Platano minacciata anche di morte mostra tutto sui social

“Vedi di ammazzarti” le hanno scritto sui social, apostrofandola anche con insulti molto pesanti. Ida di fronte a queste minacce e a questi messaggi, inviati in modo continuo, ha deciso di rispondere. “Che dobbiamo fare, pure questi ci sono, come voi sapete queste cose scivolano addosso, non mi pesano per niente ve lo dico davvero , se mi augurano la morte, se mi dicono che sono una poco di buono, io so chi sono. Ma ci sono tante persone, ragazze giovani che ci stanno male, io per questo li faccio vedere. Una persona può piacere o meno, ma state attenti, perchè io sono molto sensibile e tanto forte ma ci sono persone deboli, attenzione a quello che scrivete” ha detto la dama di Uomini e Donne nelle sue storie.