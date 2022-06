Quanto è alta Anna Tatangelo? La sua riposta sui social

La curiosità di conoscere l’altezza e non solo dei vip è molto diffusa e Anna Tatangelo risponde rettificando i centimetri che il web riporta. Anna Tatangelo è alta e si nota ma in tv non è sempre semplice, per i tacchi e per le inquadrature, capire la giusta altezza. E’ tra le domande che i vip amano leggere su Instagram che la cantante ha risposto volentieri alla domanda sulla sua altezza. Quanto è alta Anna Tatangelo? Informazione banale ma a molti invece interessa. Sulle varie schede che si trovano in giro su internet, quelle che riportano misure e pesi, la Tatangelo è alta 1 metro e 73 centimetri. Sbagliato, non è questa la sua vera altezza e lei con orgoglio rettifica. Provate ad indovinare l’altezza giusta della cantante di Sora.

L’altezza di Anna Tatangelo

1 metro e 75 cm, questa è la vera altezza di Anna Tatangelo, 2 cm in più. Una semplice curiosità dei suoi follower che adesso soddisfatti hanno qualche notizia in più. Bellissima, forse mai come in questo periodo. Non è ben chiaro se sia ancora fidanzata con Livio Cori, se la loro storia è finita per sempre, se sono tornati di nuovo insieme dopo un breve addio. Non ne parlano, questa vola hanno scelto di non raccontare nulla.

Da bionda a mora l’abbiamo vista con più colori in testa ma adesso c’è un nuovo look ed è quello più giusto. Addio chioma troppo scura e la Tatangelo dà il benvenuto alla bella stagione con i riflessi biondi tra i capelli. Extension e luce tra i capelli, ovviamente i fan non hanno perso nemmeno un dettaglio del nuovo look della loro beniamina. Un’immagine più fresca per la calda estate 2022 che la vede impegnata nei tanti concerti e con la tv.