Cristina Marino in bikini paragona la foto di sette anni fa a quella di oggi

Due foto quasi identiche pubblicate da Cristina Marino tra le storie di Instagram, una di seguito all’altra. Cristina Marino è in spiaggia, indossa uno dei suoi bikini, scatta un selfie ed è la stessa posa di una foto del 2005, ben 7 anni fa. Distesa sul telo, gambe incrociate, capelli sciolti, sole sulla pelle e l’unica differenza a distanza di sette anni è nel colore, forse anche nel luogo dove Cristina Marino ha scattato la foto. Una in bianco e nero, l’altra a colori, per il resto il tempo non è passato e non è passato nemmeno il chirurgo. Nessuna traccia di ritocchini, questo per rispondere a chi ipotizzava che la moglie di Luca Argentero avesse fatto qualcosina al viso.

Cristina Marino ieri e oggi

2015 e oggi e la modella e imprenditrice può ritenersi del tutto soddisfatta, lei è fedele anche al colore dei capelli, alla lunghezza della chioma, alla forma delle sopracciglia. Nel 2015 non era ancora innamorata di Luca Argentero, la sua vita poco dopo sarebbe cambiata arricchendosi di tanto amore, soprattutto con l’arrivo della piccola Nina.

Cristina Marino e Luca Argentero con la loro bimba sono in vacanza a Forte dei Marmi. L’estate è appena iniziata ma questa è la prima vera estate divertente per la piccola Nina Speranza che inizia ad apprezzare il mare e i giochi sulla spiaggia. Il papà si è occupa tantissimo della bimba, in vacanza la porta in giro in biciletta per il lungomare della Versilia. Hanno scelto uno degli hotel più lussuosi, mille euro a notte in bassa stagione, ovviamente con spiaggia privata per restare al riparo da occhi indiscreti. La coppia adora concedersi piccole vacanze ma solo se la loro privacy viene prima di tutto. A differenza di Cristina l’attore è cambiato negli anni, ha anche qualche anno in più di sua moglie, ma come dice lei più invecchia e più è bello.