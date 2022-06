La bellissima lettera di Giulia Salemi a Chiara Ferragni e il grazie da chi fa l’influencer

Chiara Ferragni e Sanremo, una combo destinata a scatenare roventi polemiche. Già perchè quando si parla di Festival, l’ondata mediatica di polemiche è sempre assicurata e se poi ci abbini anche il nome della Ferragni, il gioco è fatto. Per fortuna però, esiste anche una nuova generazione, fatta di giovanissime e giovanissimi, che hanno altre idee e non usano i social solo per stupide challenge, per dibattiti sterili o per offendere. Ci sono persone come Giulia Salemi che riconoscono il grande lavoro fatto da una imprenditrice come Chiara Ferragni e quindi anche il motivo per il quale Amadeus, ha scelto di volerla al suo fianco. Chi parla della Ferragni come di “quella che si sa fare solo selfie” ovviamente, non solo non conosce neppure un pizzico della storia dell’imprenditrice, della sua carriera lavorativa , ma spreca fiato non comprendendo anche il perchè della scelta di Amadeus. Avere Chiara Ferragni sul palco non serve a garantirsi ascolti, questi è parecchio chiaro ( e Amadeus, non ne ha bisogno visti i suoi primi due Sanremo da record). Chiara Ferragni su quel palco significa molto di più e restando ancorati al discorso economico, vuol dire sponsor, vuole dire contatti magari con ospiti internazionali da agganciare in modo più facile. E poi è fondamentale anche per le giovanissime. Come fa notare Giulia Salemi, Chiara Ferragni su quel palco significa che una qualsiasi ragazza potrà calcarlo un giorno, una ragazza che si è costruita il suo destino da sola.

La lettera di Giulia Salemi per Chiara Ferragni

“Chiara Ferragni alla conduzione del Festival di Sanremo è un sogno che si realizza”. – Esordisce così il post di Giulia – “Intendo dire il nostro sogno, quello delle generazioni di influencer e content creator che sono cresciute guardando a lei come il punto di riferimento a cui ispirarsi per costruire un futuro” ha spiegato la Salemi.

“La notizia mi ha emozionato, lo ammetto, come se su quel palco che tutti sogniamo ci dovessi salire io. Perché Chiara ha questa forza, quella di unire le persone, condividere le sue emozioni e le sue idee con chi la segue, il must have di chi fa questo lavoro. Chiara Ferragni è diventata “essenziale” facendo quello che in tanti cerchiamo di fare bene ogni giorno… a volte ci riusciamo a volte no” ha continuato Giulia. Poi ha anche aggiunto: ” Il governo italiano nel momento più duro della pandemia si è affidato a lei per sensibilizzare i giovani all’uso delle mascherine, il direttore degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt si è affidato a lei per avvicinarli all’arte, Liliana Segre l’ha voluta per sensibilizzarli sui temi della Shoah.”

E poi ancora: “Io oggi non devo più spiegare che lavoro faccio grazie a Chiara Ferragni che ha dato dignità ed identità ad una categoria enorme di lavoratori che fino a poco tempo fa erano considerati degli idioti che si facevano i selfie.”

La Salemi conclude: ” Se oggi ho comprato una casa, ho aperto il mio Brand, sono testimonial ed Ambassador di 4 brand, se faccio tv in branded content e faccio almeno 50 attivazioni digital all’anno in qualche modo è grazie anche a Chiara Ferragni che prima di tutte noi questo lavoro lo ha immaginato… Mio padre fa il poliziotto da 30 anni, un servitore dello stato, ed è fiero di me perché faccio l‘influencer. Anche per questo… grazie Chiara.”

Una lettera che è stata ricondivisa anche da Chiara Ferragni che ha ringraziato Giulia per le belle parole.