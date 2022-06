Andrea Delogu sbotta contro le critiche: “Luigi è tutto tranne che un toy boy”

La vedremo presto nella prima serata di Rai 2 sul palco del Tim Summer Hits insieme a Stefano de Martino. E’ uno dei volti più giovani e amati della rete, è speaker radiofonica e conduttrice di successo, Andrea Delogu sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista lavorativo ma non solo. Dopo aver affrontato un divorzio, oggi la Delogu vive una fase serena della sua vita, accanto al nuovo compagno e per la prima volta in una intervista esclusiva per Vaniry Fair, Andrea parla proprio di Luigi Bruno, il suo attuale fidanzato.

Una relazione molto chiacchierata, come purtroppo, succede spesso quando nella coppia, la donna ha molti più anni dell’uomo. In questo caso, Andrea Delogu ha 17 anni in più del suo fidanzato. Lei 40, lui 23 e a quanto pare, per qualcuno, questo sarebbe un problema. E infatti, molto spesso, il suo fidanzato viene etichettato come un toy boy. La Delogu spiega: “Mi incazzo. È ridicolo. Offensivo per Luigi, che è tutto tranne che un toy boy. Ma in lui trovo una consapevolezza straordinaria che alla fine mi porta a fregarmene”. La Delogu, nella sua intervista ha fatto notare come è del tutto normale, anche per la stampa, parlare della differenza di età tra un uomo più grande ( fa l’esempio di Scarmarcio e Benedetta Porcaroli) e una ragazza più giovane. Ma se si parla di un ragazzo allora, diventa un toy boy. E sbotta: “Perché la società mi deve mettere nella condizione di vergognarmi di essere legata a una persona straordinaria? Siamo fuori di testa.”

Andrea Delogu racconta come ha conosciuto Luigi Bruno

Per la prima volta Andrea Delogu racconta come lei e Luigi Bruno si sono conosciuti. Spiega che il primo contatto è arrivato sui social. Nella sua intervista per Vanity Fair ha spiegato: ” Lui ha cominciato a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram, tra cui uno molto carino che diceva: se tra dieci anni nessuno dei due ha trovato l’amore della sua vita, ci sposiamo? Sono andata a vedere il suo account e c’è questo ragazzo molto giovane e molto bello. Abbiamo iniziato a scriverci, lui mi raccontava di sé e tutte le cose che diceva erano molto simili a me. Quindi ho pensato: no, non può essere, qualcosa non torna“.

La Delogu spiega che all’inizio pensava che fosse un account fake perchè per essere così giovane, c’erano davvero tante cose in comune con lei. “Mi immaginavo un uomo molto più adulto e infinitamente meno bello che usava foto di un giovane modello. Allora ho iniziato a infastidirmi, mi sentivo presa in giro: volevo smascherare il fake” ha raccontato.

Quindi la conduttrice si è data una mission: smascherare questo fake. Un giorno che per lavoro doveva andare a Napoli, gli ha chiesto di incontrarsi: “Mi dice che non può venire, e io penso: ah ecco, avevo ragione io, ti ho beccato, stronzo. E non ho più risposto ai suoi messaggi”.

La conduttrice spiega di esserci rimasta davvero molto male: “Ero fuori di me. Finché lui mi scrive che viene a Roma perché deve assolutamente conoscermi e mi dà appuntamento vicino al Colosseo.” La Delogu racconta quindi di aver accettato questo invito convinta che avrebbe visto per la prima volta un uomo, e che avrebbe dimostrato la sua tesi. E invece, davanti a lei, c’era proprio quel ragazzo giovane ma altrettanto affascinante e maturo.

Da quando è iniziata questa relazione però, la conduttrice ha ricevuto anche molte critiche e nella sua intervista per Vanity Fair spiega: “se tanti mi scrivono per incoraggiarmi a vivermi questa storia come mi pare, tanti altri si permettono di criticare la differenza d’età. Ovviamente succede sempre se è la donna a essere più grande del suo compagno.”