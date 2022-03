Il nuovo fidanzato di Andrea Delogu è davvero giovanissimo, modello e bellissimo

Il matrimonio di Andrea Delogu e Francesca Montanari è finito un anno e mezzo fa, lo racconta lei a Verissimo aggiungendo anche dettagli sul nuovo fidanzato. Dell’ex marito e attore dice: “Siamo cresciuti insieme, eravamo troppo presi dal lavoro, pensavamo che l’amore fosse più forte ma l’amore va coccolato e ci siamo trovati che eravamo amici ci siamo guardati negli occhi, ci volevamo tato bene e abbiamo capito che era arrivato il momento di fare strade diverse”, così hanno fatto e oggi sono amici. Andrea Delogu ammette che non è facile stare con lei ma sa anche che la storia d’amore con Francesco Montanari le ha insegnato tanto. “Lui è una persona meravigliosa ma se succederà che avrò la fortuna di innamorarmi ancora so che bisognerà fare tanto perché il fuoco non si spenga”.

Andrea Delogu è single ma poi parla del suo fidanzato

“Sono single, basto a me stessa” continua a parlare dell’amicizia che è rimasta tra lei e Montanari. Sono stati bravi a tenere nascosta la separazione al gossip, lo racconta tra le risate. Continua a ridere ma ammette il fastidio causato dal gossip quando hanno scoperto la sua nuova storia d’amore con un ragazzo che hanno definito “sensibilmente più giovane”.

“Sto frequentando una persona più giovane di me, vuole conoscermi, non mi chiede di andare a convivere subito. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita… facciamo che non devo correre. Fa il modello è molto profondo parliamo di letteratura…” scoppia a ridere la Delogu, fa un colpo di tosse e rivela: “Ha 23 anni, sì è sensibilmente più giovane ma io sono in forma”. Sta bene e sembra anche consapevole che un giorno finirà: “Quando sarà famoso vorrà una della sua età… lo sappiamo tutti… quindi io sta qua ed aspetto”. Meravigliosa Andrea.