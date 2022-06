Per Katia Ricciarelli GFVIP 7 o Tale e Quale Show? La risposta ufficiale

Nelle ultime settimane si è molto parlato del futuro televisivo di Katia Ricciarelli e tanti sono i rumors che a quanto pare riguardano l’ex concorrente del GF VIP. C’è chi pensa che sarà protagonista anche nella prossima stagione televisiva, chi la vorrebbe di nuovo al fianco di Alfonso Signorini. Ma la Ricciarelli, che cosa farà? Lo ha raccontato proprio la stessa cantante in una intervista rilasciata alla rivista Mio, intervista nella quale prova a fare chiarezza e a mettere un punto definitivo. Poi si sa, mai dire mai ma intanto, la Ricciarelli, spiega dove, se e quando la vedremo in tv il prossimo anno!

Katia Ricciarelli farà Tale e quale show 2022?

Tra le tante indiscrezioni, c’era quella relativa al programma di Carlo Conti. La Ricciarelli infatti in passato non aveva nascosto la sua simpatia verso il programma di Rai 1 dicendo che con le canzoni giuste, avrebbe potuto accettare di partecipare. Oggi però, a quanto pare, le cose stanno in modo diverso. Katia farà o non farà Tale e quale show? Lo rivela proprio lei, nella sua intervista per la rivista Mio e spiega: “Se è vero che a settembre farò Tale e Quale Show? No ragazzi non ci sarò, io non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita“. Quindi, la Ricciarelli, potrebbe realmente aver sostenuto il provino, o ricevuto la proposta. Non ci sarà però, per lei, al momento, è un no.

Katia Ricciarelli opinionista del GF VIP 7?

L’altra voce circolata in queste settimane è quella relativa a un nuovo impegno al fianco di Signorini, al quale a quanto pare, interesserebbe poco il fatto che il pubblico, non abbia minimamente apprezzato la cantante per il suo percorso nella casa anzi. La vorrebbe realmente al suo fianco. “Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo“ ha detto Katia rispondendo quindi in modo ufficiale anche a questa domanda. Per cui non sarà in tv nè su Rai 1 con Carlo Conti nè su Canale 5 con Alfonso Signorini. Almeno così sembrerebbe…