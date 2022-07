Gli auguri più belli per Alba Parietti, quelli di suo figlio Francesco

E’ stato il compleanno più bello per Alba Parietti, festeggiato a Ibiza con il compagno e gli amici, con gli auguri più belli, quelli di suo figlio Francesco Oppini. Alba e Francesco sono legatissimi, l’hanno dimostrato più volte che il loro rapporto è speciale, che sono sempre presenti l’uno per l’altra e Francesco Oppini ancora una volta ha voluto far sapere a tutti quanto è orgoglioso di sua madre. E’ felice della storia d’amore che Alba Parietti e Fabio Adami stanno vivendo, trova che siano una coppia bellissima. “Non scendere mai a compromessi, sorvola sulle cattiverie” inizia così il post di Francesco per mamma Alba. E’ lei a condividerlo anche sul suo profilo social; lo lascia lì per sempre perché è il regalo più grande dopo l’amore di Fabio.

Gli auguri di Francesco Oppini a mamma Alba Parietti

“Non scendere mai a compromessi, sorvola sulle cattiverie, rispetta il tuo prossimo. Coinvolgi, attira, ama. Continua ad essere tutto questo. Tanti auguri mamma. Tuo figlio, orgoglioso di te” e Alba urla il suo grazie fiera, felice.

“Gli auguri più belli te li ha fatti tuo figlio e qualunque cosa io possa dire non sarebbe mai equiparabile alle sue. Perciò non mi resta far altro che augurarti ciò che il tuo cuore desidera, ammesso e non concesso che una donna dotata di bellezza, ironia, intelligenza possa aspirare ad avere di più di quanto già abbia. Allora posso solo sperare che la vita ti preservi dal dolore, ti regali sorrisi, ti conservi sempre così bella ed intellettualmente vivace, ti conceda sempre la compagnia dell’amore e accompagni i tuoi successi. Auguri a te, magnifica eterna ragazza!” commenta Sandra Milo.

“E’ difficile raccontare una giornata in cui avevo deciso di non festeggiare, rimandando di qualche giorno .Tutto e’ stato una sorpresa il mio amore Fabio Adami con le sue rose appena ho aperto la finestra , agli amici spagnoli e italiani da Fabrizio Cerina che hanno improvvisato una festa, alla serata che si e’ conclusa con una festicciola a sorpresa . E poi i migliaia di messaggi d’amore, i video di mio figlio di Fabio degli amici , le infinite sorprese ed emozioni”.