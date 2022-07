Sabrina Ferilli dalle Maldive regala ai fan foto meravigliose

Dopo avere festeggiato il compleanno, il 28 luglio, Sabrina Ferilli è volata alle Maldive e sa già che sono posti che porterà per sempre nel cuore. Questa volta la Ferilli mostra il paradiso in cui ha vissuto scegliendo una vacanza davvero speciale. Bellissima regala uno scatto che mette insieme la sua bellezza e quella delle Maldive. Sabrina Ferilli riflessa nel vetro scatta un selfie che incanta. Lei è meravigliosa come sempre ma anche il resort che in cui ha scelto di alloggiare. Giorni pieni di relax, oceano e tutto è così perfetto, non è un sogno è la realtà ma è già finita. Dopo la Croazia l’attrice romana scopre un altro angolo di paradiso alle Maldive.

Sabrina Ferilli: “Posti che porto nel cuore”

Commenta mostrando le foto ai suoi follower, scatti scelti con cura ma i più attenti notano che il selfie che ha regalato ai fan è più bello delle Maldive. Davvero difficile pensare che quando era una ragazzina e fino all’età di 26 anni non fosse corteggiata. Era convinta di essere brutta, più che altro erano gli altri che glielo facevano credere, chi preferiva le ragazzine magrissime e con dei capelli meravigliosi, mentre lei era già formosa e con dei capelli ricci difficili da gestire.

Dal paradiso terrestre la Ferilli ci regala qualche dettaglio, le piscine che sfiorano l’oceano, è lì che alloggia con suo marito; il tramonto tra le palme, un vero sogno.

Pochi giorni fa ha anche condiviso ancora una volta il video del 2001, quando la sua Roma vinse lo scudetto e lei mantenne la promessa di esserci, di sfilare in bikini. “Per te gli anni non passano” scrive Antonella Clerici e Sabrina risponde esattamente come parla in tv: “Seeee magari bella mia… ma sto in pace… e questo conta”. Alle Maldive la pace è ancora più semplice da trovare.