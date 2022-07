Antonella Clerici finalmente negativa: “Ora sei immune a tutto”

Ha dovuto attendere un bel po’ di giorni Antonella Clerici prima del tampone negativo che le desse il via libera per uscire di casa. Dopo i primi giorni più complicati, perché non ha avuto la fortuna di essere asintomatica, Antonella Clerici stava già molto meglio ma ancora positiva al covid. Oggi la notizia condivisa con i suoi follower sui social: “Ciao ciao covid… negativa” ed è una gran gioia per lei che ha continuato a sorridere e lo ripete anche nell’hashtag che sceglie, #sorrideresempre. Un bellissimo primo piano e adesso la Clerici è pronta per la sua estate, per le vacanze. Immediati i commenti di tutti i protagonisti di E’ sempre mezzogiorno e dei colleghi. Elena Sofia Ricci scrive: “Evviva tesoro! Anche io”, anche lei ha avuto il covid, anche lei è negativa. Carlo Conti la riempie di applausi e affetto ma tra tutti c’è qualcuno di speciale sui cui evidentemente Antonella Clerici ha potuto contare: Domenica Rizzi. E’ lei che ringrazia nel suo post e la risposta è speciale.

Antonella Clerici: “Ora sei immune a tutto”

Dopo il grazie di Antonella Clerici ad una persona speciale la stessa risponde: “Bella Antonella…. Che immagine di gioia.., un abbraccio di luce e protezione … ora sei immune…a tutto”. Uno scambio di forza e d’affetto importante perché di certo in questo periodo la conduttrice avrà avuto modo di riflettere e di non sprecare questi lunghi giorni fatti di cura e attesa.

Purtroppo ha dovuto saltare la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva ma ha ugualmente festeggiato da casa. Ovviamente i due programmi di Antonella Clerici sono stati riconfermati. E’ sempre mezzogiorno torna il 12 settembre dal lunedì al venerdì. The Voice Senior invece nel 2023, a gennaio. Adesso però è il momento di godersi davvero le vacanze.