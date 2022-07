Sabrina Salerno: “I figli sono i nostri primi giudici”

Per la prima volta Sabrina Salerno è in copertina con suo figlio. Luca ha compiuto 18 anni e la cantante è così orgogliosa, confessa che quando camminano insieme per strada si girano ma per guardare lui. 54 anni e non li dimostra ma Sabrina Salerno non ha alcuna intenzione di essere un’amica per suo figlio, non lascia il ruolo di genitore, anche se ammette che per Luca non è stato semplice avere come madre un sex symbol. Ha parlato tanto di lui durante Ballando con le Stelle, della sua famiglia, dell’amore che da 30 anni la lega ad Enrico Monti, il papà di Luca.

Sabrina Salerno: “Mio figlio è l’unica persona che riesce a zittirmi”

“Ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni. Poi mi fa anche arrabbiare, intendiamoci, anche perché io il mio ruolo di madre non lo lascio, non sono l’amica, anche se ho un figlio, come dire, parecchio analitico”.

Luca ogni tanto le dice che magari esagera anche se ha preso le distanze dal personaggio e vede Sabrina come è realmente, è ovvio: “Lui ha le sue idee, lo comprendo e lo rispetto, ma lui deve rispettare quella che è la mia matrice. Il vero problema, comunque, è che ci sono persone malefiche: proprio di recente gli hanno scritto su Instagram delle cose sconvolgenti, di una volgarità infinita”.

Ed ecco come ha reagito il figlio di Sabrina Salerno dopo quei messaggi. Lei voleva denunciare alla polizia postale, lui l’ha guardata negli occhi e le ha detto: “Mamma, a me non me ne frega niente, andiamo a vederci una mostra in un museo invece che perdere tempo per denunciare certi cretini”.

Anche da mamma non le mancano i sensi di colpa: “I figli sono i nostri primi giudici. E sono anche un po’ manipolatori, ma hanno proprio le tattiche, sanno sempre cosa fare o dire per farti sentire in colpa, sono i campioni del mondo di senso di colpa…”.