Marialaura De Vitis continua la sua battaglia contro il body shaming: “Rischiavo la vita ma pensavo di essere bellissima”

“Avevo paura di fare L’Isola, ma pensavo anche di essere abbastanza forte per farcela” senza troppi giri di parole, Marialaura De Vitis si racconta nella sua intervista per Fanpage e spiega perchè alla fine, nonostante tutto, ha deciso di partecipare. La vincitrice dell’ultima edizione de La pupa e il secchione, aveva già raccontato nel corso del programma di Italia 1, la sua storia. Una storia di cadute, momenti difficili ma anche di un passo importante verso la rinascita. E infatti spiega: ” Devo dire che la testa di una persona malata di anoressia, funziona in modo diverso rispetto alle dinamiche dell’isola. Sull’isola tutti mangiavamo poco, non si poteva scegliere se avere più o meno cibo. Questa suddivisione uguale, ti impedisce di fare paragoni, di pensare se hai mangiato poco o tanto. Non ho sofferto troppo la fame, perché mangiavo la mia porzione di riso, il cocco, il cibo che vincevamo con la prova ricompensa. Non ho avuto pensieri malati o legati all’anoressia, anche perché ne sono uscita da tempo.” L’ex naufraga aveva raccontato che dopo la morte di suo padre, si è ammalata. E’ successo nel maggio del 2019 quando è arrivata a pesare 45 chili.

La battaglia di Marialaura de Vitis contro l’anoressia

Marialaura, che è stata presa di mira da molti hatesr ignoranti durante l’isola, accusata di essere persino grassa, oggi vuole essere di aiuto a tutte la ragazze che come lei, sono condizionate da questa malattia e da quella voce nella testa che ti invita a fare cose sbagliate. Nella sua intervista racconta” Rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena e gli inviti ai compleanni oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt. “

E ancora: “Non potevo neanche andare a fare la spesa, perché non la sapevo gestire. Tantissime cose che rovinano la vita. Mia madre e i miei amici sapevano tutto, non mi nascondevo, anche perché era evidente.”

E nei confronti di chi critica la sua forma fisica oggi, il suo modo di essere, Marialaura prova solo una gran pena e ha ragione da vendere.