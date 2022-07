Un ex vippone deluso da Soleil Sorge: non è stato invitato al suo compleanno, il motivo

Da qualche ora, sui social, spopolano i meme dedicati agli ex vipponi, e non solo, che a quanto pare non sono stati invitati al compleanno di Soleil Sorge! Siamo in estate e si sa, queste notizie di gossip molto leggero, prendono il largo! Un ex vippone, nelle ultime ore, ha raccontato i motivi per i quali, Soleil non lo avrebbe invitato. Motivi che lo hanno lasciato parecchio basito ed è per questo che ha deciso di raccontare quanto successo. “Ha detto che avrebbe preferito non invitarci per non creare marasma con i fans. Una risposta che non ho capito. Era più felice magari non avermi tra le scatole, non capisco perché, però l’ho rispettata. Ci mancherebbe” ha detto l’ex vippone. Ma di chi stiamo parlando? Queste sono le dichiarazioni di Gianluca Costantino che nella casa del Grande Fratello VIP 6, aveva instaurato un bellissimo rapporto con la influencer e negli ultimi mesi ha anche trascorso con lei del tempo, li abbiamo visti anche insieme in viaggio. Ed è forse per questo che si aspettava quanto meno, di essere invitato al suo compleanno. “Come mai non ero presente al compleanno di Soleil? La cosa è contorta, molto strana” queste le parole dell’ex vippone nella sua intervista per Pipol.

Gianluca Costantino deluso da Soleil: non è stato invitato al suo compleanno

“Se le ho fatto gli auguri? Onestamente no. Non sono ipocrita. Se ci rimango male di un qualcosa poi non ti invio gli auguri per prenderti in giro. Mi dispiace“ ha detto l’ex concorrente del GF VIP. E inevitabilmente, sono ore che i fan di Soleil e non solo, provano a chiedersi quale sia il motivo, del “marasma”. Forse il fatto che si sia detto per settimane che tra i due ci sarebbe potuta essere una storia? Gelosia? Il fidanzato di Soleil che nessuno ha mai visto, potrebbe non aver gradito?