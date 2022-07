Martina Colombari festeggia il compleanno con il regalo speciale di suo figlio Achille

Un altro compleanno speciale per Martina Colombari che oggi compie 47 anni e li festeggia con la famiglia, con le persone a lei più cari. Billy Costacurta e il suo Achille prima di tutti ed è suo figlio a renderla felice allo scoccare della mezzanotte con un regalo speciale. Erano tutti in spiaggia, pronti magari ad osservare le stelle, Martina Colombari si guarda intorno, rilassata, poi un primo fuoco, si spaventa per il rumore e un attimo dopo sorride. E’ il regalo di suo figlio Achille, confida che è un regalo speciale. Achille ha quasi 18 anni e in passato l’ex Miss Italia non ha nascosto di avere avuto un po’ di problemini con lui, nel loro percorso di genitori. Niente di grave, tutto risolto e adesso sono sereni, felici, tutti insieme per il compleanno della splendida Martina.

Buon compleanno Martina Colombari

Di certo oggi continuerà a festeggiare e mostrerà altro sul suo profilo social ma è il regalo di suo figlio il più bello, quei fuochi d’artificio che in un attimo le hanno ridato la gioia, il sorriso, il tempo passato.

La Colombari ha vinto Miss Italia nel 1991, poco più che bambina. Ha sempre lavorato, come modella e come attrice, ha sempre curato il suo corpo che oggi può vantare tonico, muscoloso e definito. Sempre attenta non solo all’allenamento ma anche a una dieta rigida, che ovviamente ogni tanto salta, come oggi.

La bellezza è stata la sua forza ma anche il suo punto debole, Martina Colombari ha raccontato di essere stata vittima di beauty shaming. All’inizio della sua carriera a Milano ha fatto non poca fatica per integrarsi, assurdo ma vero, entravano ovunque prima la sua faccia e le sue gambe e poi la sua persona. Anche la bellezza può essere un problema e lei lo sa bene. E’ evidente, è sempre bellissima, da sempre una delle Miss Italia più ammirate ma nel tempo ha dimostrato di valere molto di più.