Elisabetta Gregoraci riceve un messaggio d’amore con un aereo nel cielo di Trani

Non è certo più tempo del Grande Fratello vip ma Elisabetta Gregoarci anche nella vita reale continua a ricevere messaggi con gli aerei. Questa volta un aereo per la Gregoraci a sorvolato il cielo di Trani, per lei un messaggio romantico. E’ accaduto durante le prove dell’ultima tappa di Battiti Live ma tutti alzando gli occhi verso l’azzurro hanno potuto leggere l’appuntamento per Elisabetta Gregoraci. Un vero e proprio appuntamento che qualcuno ha voluto ricordare allo showgirl. In genere alle persone comuni arriva un messaggino sul cellulare, un piccolo promemoria per non dimenticare una data, un appuntamento con qualcuno. Per Elisabetta Gregoraci addirittura un aereo sul cielo della Puglia. E’ lì che la showgirl e conduttrice ha ancora una volta condotto lo show musicale trasmesso da Italia 1 e organizzato dal gruppo Radio Norba.

Chi ha mandato il costoso messaggio ad Elisabetta Gregoraci?

Dietro c’è un corteggiatore misterioso? Un altro o sempre lo stesso? Il messaggio era per lei, non c’è alcun dubbio: “Ely ricorda 28 agosto alle 18 Ti amo”. Insomma, non solo un appuntamento da ricordare ma anche una dichiarazione d’amore. Non è chiaro chi sia il mittente ma i fan più attenti hanno notato qualcosa che potrebbe collegare tutto all’uomo misterioso.

Sul profilo di Francesco Bettuzzi, che per un periodo è stato il compagno della Gregoraci, è apparso tra le storie di Instagram un video con un aereo in volo e accanto un cuore bianco. Che sia una coincidenza? Molti credono che l’indizio sia rilevante e pensano che la coppia sia tornata a frequentarsi. Ovviamente nessuno dei due dice nulla, Elisabetta Gregoraci meno che mai.

“Sei l’epicentro del mio terremoto” questo il messaggio che l’ex gieffina vip lesse in cielo quando era nella casa del GF, ma anche in quel caso si mormorò molto ma senza certezze.