Aurora Ramazzotti, via i capelli bianchi e trasloco nella nuova casa

Aurora Ramazzotti non ha resistito, non ce la faceva più a vedere nello specchio i capelli bianchi e dal suo hair stylist oggi mostra la sua prima tinta. Nessuna voglia di cambiare colore alla lunga chioma, solo la necessità alla sua giovane età di coprire i capelli bianchi. Li saluta per l’ultima volta e magari Michelle Hunziker avrà anche provato a convincerla di non farlo, a lei piacciono i capelli bianchi ma ha la fortuna di non averne nemmeno uno. “Ciao bianchi ciao” saluta Aurora seduta sulla poltroncina nella noiosa attesa che il colore faccia il suo lavoro. Intanto, pensa alla sua nuova casa, quella in cui ovviamente andrà a vivere con Goffredo Cerza. La coppia convive già da tempo ma la loro prima casa è molto piccola e Aurora Ramazzotti sognava qualcosa da creare angolo per angolo.

Aurora Ramazzotti mostra i dettagli della sua nuova casa

E’ da più di un anno che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sceglie pavimenti, mobili, dettagli. “Ad aprile dello scorso anno ero così: sommersa dai materiali che potevo solo immaginare all’interno della mia casa” adesso l’attesa è quasi finita, la sua nuova casetta è quasi pronta.

Adesso tutto sta prendendo forma e tra le storie di Instagram mostra il bagno, ma in realtà c’è ancora tutto da montare, mostra la cucina e anche lì mancano le ultime cose ma per Aury è così bella che non vedeva l’ora di pubblicare qualche immagine.

I colori scelti sono caldi, le tonalità del grigio, forse il tortora, si intravede un po’ di verde. Di certo mostrerà tutto ai suoi follower un po’ alla volta e di certo c’è chi le dirà che per lei è semplice, ma è già pronta ai soliti commenti negativi.