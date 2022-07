Il video di Luna con i nonni mentre Belen e Santiago sono in partenza

La bellissima figlia di Belen e Antonino Spinalbese è in vacanza con i nonni. Veronica Cozzani e Gustavo Rdriguez sono nella villa sull’isola di Albarella, è questo il punto fermo di tutta la famiglia in questa meravigliosa estate. Belen è impegnata tra le registrazioni di Tu si que vales e gli altri impegni di lavoro a questa mattina ha lasciato la villa con piscina ai genitori e alla piccolina di casa ed è partita con il suo Santiago. La destinazione al momento non è nota, forse andranno insieme in vacanza chissà dove, magari raggiungeranno Stefano De Martino a Napoli o in un altro luogo, oppure partiranno tutti e tre per le loro vacanze. Luna Marì è molto piccola, ha appena compiuto un anno di età e poi è anche giusto che Belen e Stefano dedichino del tempo anche al loro ometto, del tempo tutto per lui, per Santiago che non è mai stato così felice e sereno con la sua famiglia, tutti insieme.

I genitori di Belen Rodriguez felici con la loro nipotina

Veronica e Gustavo non desiderano altro che vedere i figli e i nipoti felici, è un po’ il compito dei nonni e loro lo portano a termine quasi tutti i giorni, soprattutto in questo periodo. C’è anche una tata che da sempre si occupa di Santiago e Luna Marì ma per il resto i nonni sono sempre presenti, felici di giocare.

Luna riempie nonno Gustavo di tanti adesivi colorati sul viso, insieme si divertono tanto. Poi ci sono le passeggiate, i riposini, i bagni in piscina, la pizza da gustare tutti insieme. Sul profilo social di Veronica Cozzani tutti parla della sua famiglia, dell’orgoglio che ha soprattutto per Belen e Cecilia. C’è anche una foto che mostra un suo selfie allo specchio, sembra Belen, è in gran forma mamma Veronica!