Guenda Goria mostra con coraggio il prima e dopo l’operazione d’urgenza per gravidanza extrauterina

Guenda Goria ha raccontato tutto della gravidanza extrauterina, dell’operazione d’urgenza, del dolore, della paura. Sui social ha mostrato tutto dal momento in cui ha avuto un’emorragia ed è andata al pronto soccorso a questa mattina, con il rimprovero a chi non ha compreso il perché ha mostrato il prima e dopo l’operazione. A Guenda Goria hanno tolto una tuba, non hanno potuto evitarlo, psicologicamente è stato difficile per lei superare la gravidanza extrauterina e anche le conseguenze. “Ieri sera l’operazione è andata bene sono entrati e hanno tolto una tuba, non si poteva tenere, dicono, purtroppo…”. Cerca di non piangere, parla con un filo di voce: “Dai che va tutto meglio, psicologicamente mi sento bene forse anche per quello che c’è nella flebo…”. Accanto ha avuto tutta la famiglia, Amedeo Goria, Maria Teresa Ruta e il suo compagno, Mirko Gancitano, tutti preoccupati per lei ma tutti pronti a darle amore, forza.

Come sta Guenda Goria?

Cosa significa raccontare il dolore e la differenza tra spettacolarizzare, dopo avere raccontato che l’intervento è andato bene, che non si è accorta di nulla perché un attimo dopo l’anestesia ha fatto effetto, Guenda Goria risponde a chi la insulta dicendole che ha spettacolarizzato tutto.

“Si spettacolarizza la bella vita che uno fa, un abito o altro ma nel dolore non c’è spettacolo ma solo una narrazione e penso possa creare problemi a chi ha paura, a chi ha fastidio nel vedere qualcosa che ci racconta che siamo vulnerabili”.

Pensa che il telefonino possa essere il mezzo per fare sentire le persone più vicine. Nomina Francesco Chiofalo e il racconto della sua battaglia, del tumore. Pensa a Fedez e a quanto le sue parole e il pensiero per il futuro possa renderci tutti più vicini e aiutare chi sta attraversando la stessa cosa.

Guenda Goria spiega che molte donne le scrivono ringraziandola perché grazie a lei hanno scoperto di soffrire di endometriosi. “Ognuno aiuta a modo proprio ma ci vuole coraggio a mostrarsi… anche se molti non mi comprendono… Ci tenevo a condividere con voi il mio pensiero perché le parole sono forti”. E’ alla clinica Mangiagalli di Milano, Maria Teresa Ruta e il suo Mirko le restano vicino il più possibile.