Denis Dosio senza instagram in lacrime in un video: “Non voglio lavorare in cantiere”

Non ci voleva molto a dire il vero a capire che Denis Dosio stesse prendendo in giro un po’ tutti con una buona dose di ironia. Pensare che registrasse un video per dire che non vuole tornare a lavorare in cantiere sotto 30 gradi ( che poi ormai 30 sono anche pochi e nei prossimi giorni sarà peggio) per farsi insultare da migliaia di persone…Bhè anche Dosio ha un cervello. E infatti il suo video social, è solo un video ironico di denuncia, visto che gli è stato chiuso il profilo instagram ha deciso di registrare un video su TikTok che in poche ore è diventato virale.

“Pensate sia un gioco? Bene, io non mi sto divertendo!”. Riferendosi poi al suo caso specifico ha aggiunto: “Vi diverte far chiudere i profili di persone solo perché non vi piacciono? Voi non avete la minima idea di quanto tempo ci ho messo per creare la mia realtà. E voi mi deridete, nel frattempo che viene distrutta! Fanc*lo!”. Denis Dosio aveva spiegato che il suo profilo era stato chiuso per via di segnalazioni di gente che rosica…

Denis Dosio sui social in lacrime

Nel video Denis, recitando come se stesse facendo un provino per un film ( da attore navigato), spiega in lacrime disperato: “Ad agosto dovrei andare a Ibiza e invece devo andare nel cantiere di mio zio con lo scalpello a lavorare, devo tornare a lavorare: io non ci torno, non ci torno a lavorare! Non sotto 30 gradi! Ok? Fottet*vi!”. Quindi, rivolgendosi a coloro che lo avrebbero deriso ha annunciato il suo ritorno, non prima però di chiedere aiuto ai suoi follower: “Se c’è ancora qualcuno che mi vuole bene in questa piattaforma, faccia una storia, un post, qualunque cosa! Con un hashtah #IosonoconDenis perchè solo con voi posso sperare di tornare a prendere il mio profilo, vi prego raga!”. Non sono mancati ovviamente gli insulti da parte di chi ha pensato che realmente Dosio fosse serio, soprattutto con la storia del lavorare in cantiere.

Il video poi si è concluso con la verità: “Ehi, per caso ci stavi credendo? Ci stavi credendo? Fatti dire una cosa: non mi frega un c*zzo! Mi hai dato solo più tempo per spaccare su OnlyFans. Ok? Facciamo una cosa, ci vediamo di là, ok?”.