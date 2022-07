Eva Henger è tornata a camminare: “Voglio guarire”

Eva Henger è in piedi, è tornata a camminare ma la strada è lunga, anche se adesso è in vacanza

Un incubo che non è ancora finito per Eva Henger ma adesso è in piedi, è tornata a camminare. Le foto su Novella 2000 e quelle postate sul suo profilo Instagram raccontano l’inizio di una nuova vita dopo il terribile incidente. Eva Henger era rimasta coinvolta in un incidente in Ungheria, un tragico incidente. Dopo operazioni, degenza, riabilitazione e tanta paura adesso sta riprendendo a camminare ma ancora con difficoltà. E’ stanca e le tremano le gambe ma è sicura di volere fare di tutto per tornare come prima. La Henger si è alzata dalla sedia a rotelle e adesso è in Egitto in vacanza con la sua famiglia. Deve continuare a fare fisioterapia ma ovviamente se è in vacanza significa che tutto procede nel modo migliore, che il peggio è passato anche se c’è ancora da fare.

Eva Henger da fisioterapia di continuo

“Ho ricominciato a camminare. Il primo giorno senza la carrozzina, la settimana scorsa, la sera ero stanchissima. Per me camminare era quasi una novità dopo tanto tempo passato a letto. Anche la gamba sinistra, quella che nell’incidente non è stata coinvolta – ha raccontato Eva – ha iniziato a tremare, ma non mi sono spaventata: io vorrei fare tutto e subito. Non a caso, se non dormo la notte, faccio gli esercizi di fisioterapia per avvantaggiarmi – conclude – Vorrei guarire definitivamente, anche perché la paura di non poter camminare mi ha accompagnato a lungo”.

Dopo l’incidente ha avuto modo di capire molte cose; non solo si è riavvicinata a sua figlia, le ha chiesto scusa, ma ha capito che molti le vogliono bene mentre altri l’hanno delusa.

“Qualcuno che credevo più vicino si è allontanato. Mi aspettavo delle telefonate di conforto che non sono arrivate, ma non mi lamento: questa situazione mi mette nella condizione di fare selezione“.