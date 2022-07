Simona Ventura in bikini esplode di gioia: “Una giornata spettacolare”

Le foto di Simona Ventura in bikini in vacanza in Sardegna, con Giovanni Terzi e sua figlia Caterina

Una giornata spettacolare per Simona Ventura ma è anche un’estate spettacolare. La conduttrice è in Sardegna con Giovanni Terzi e la figlia più piccola Caterina. Dolcissime le foto in tre con il giornalista che abbraccia entrambe e coccola con un bacio tenerissimo la piccola di casa. “Cronaca di una giornata SPETTACOLARE all’ Isola Piana… e non finisce qui” scrive Simona Ventura commentando le foto che ha pubblicato sul suo profilo social. La felicità è evidente e non mancano gli scatti in bikini. Simona Ventura a 57 anni mostra la tonicità di anni di sport, super felice e super sexy. Il post con la carrellata di foto dalla Sardegna riceve il pieno di like e i commenti sono tutti per la sua famiglia. Un meritato relax per la coppia che attende il momento giusto per il matrimonio tanto desiderato.

Simona Ventura in bikini

Lascia intendere che la vacanza è solo all’inizio, che questa estate sarà ancora più bella di quanto sta vivendo adesso. Qualche ritocco alle foto ma potrebbe anche farne a meno, sorridente e spontanea con un bikini semplice ma perfetto per il suo corpo. In barca è il suo compagno che le scatta foto di schiena mostrando il suo famoso tatuaggio.

“Finalmente qui con te amore” scrive la conduttrice dichiarando ancora una volta il suo amore per Giovanni Terzi. La Ventura non riesce a non parlare di Totti e Ilary Blasi, è tornata sulla loro separazione e ha confidato che vorrebbe abbracciare Ilary. Tra le pagine di Chi ha spiegato che la capisce ed è per questo che vorrebbe dirle ciò che pensa, per aiutarla: “La separazione è un lutto, ma quella pubblica è ancora più dolorosa. Tutti amavamo Totti e Ilary: quando una coppia come questa si lascia ti manca il terreno sotto i piedi. Sono bravissimi genitori e sapranno trovare il modo di andare d’accordo per i figli. Qualunque lavoro, ad un certo punto, a una certa intensità, ti porta a lasciare sul campo qualcosa. Il lavoro a volte allontana, fisicamente e mentalmente. Quando sei all’apice della tua carriera vivi sotto pressione ed è difficile staccare, ritrovarsi”.