Accusano Clio Make Up di avere la tata anche in vacanza e lei esplode

Lo sfogo di Clio Make Up sui social: troppe e cattive le critiche sulla tata in vacanza

Clio Make Up stanca di tutte le critiche sui social ha risposto sull’argomento tata anche in vacanza. E’ stanca di sentirsi accusata, lei che è sempre presente per le sue figlie, deve dar conto a chi nota che ha la tata anche in vacanza. Clio Zammatteo è sempre così dolce con tutti ma questa volta da Instagram la risposta è perfetta. Sbotta Clio Make Up, le hanno toccato il suo ruolo di mamma ma non solo. Non si sente di certo una madre pessima solo perché porta la tata in vacanza e spiega il motivo. Devin fa parte della sua famiglia, è la tata di fiducia che segue le piccole Joy e Grace durante tutto l’anno, ovvio che la portasse anche in vacanza. “Chi ha la babysitter è una mamma di m***a, chi non ce l’ha è un’eroina” e Clio Make Up non ha più retto.

Rovinano le vacanze a Clio Make Up ma lei sistema tutto

Devin parla inglese con le bimbe ed è un ottimo modo per non perdere la lingua da quando hanno lasciato New York. Ma arriviamo alla risposta della make up artist: “Non è che le mie figlie che sono tutto il giorno in una stanza d’albergo guardate dalla loro tata mente io sono alla spa a girarmi i pollici… e poi ci stiamo godendo una vacanza con un aiuto, il che rende la vacanza ancora più bella”.



Assurdo che debba dare spiegazioni sulla tata in vacanza. “Da quando sono diventata mamma mi sono resa conto che è uno dei temi sui quali alle altre madri piace di più discutere. Chi allatta è fantastica, chi non allatta è una madre di m***a. Chi ha la babysitter è una mamma di m***a, chi non ce l’ha è un’eroina. Sì, piace proprio questa cosa. La cosa più difficile è fare la madre, aiutiamoci invece di romperci le p***e a vicenda!” questo il vero sfogo di Clio a cui facciamo un applauso.