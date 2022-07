Cecilia Rodriguez fisico in gran forma senza dieta e senza palestra

Sarà vero ciò che confida Cecilia Rodriguez sulla sua dieta e sull'allenamento per avere un fisico perfetto?

In tante le chiedono di continuo la sua dieta il suo allenamento ma Cecilia Rodriguez confessa di non fare nulla per avere un fisico come il suo, perfetto. Non tutti le credono ma perché la sorellina di Belen dovrebbe mentire? Bella e molto fortunata perché sembra che Cecilia Rodriguez non faccia nulla, assolutamente nulla per essere sempre in forma. Ricordiamo che durante la pandemia prese un po’ di peso, si mise a dieta e si lamentava perché doveva allenarsi per perdere i chili in più dovuti ai troppi pranzi e cene in casa. E’ ciò che è successo a molti restando chiusi in casa e senza poter fare molto. Una volta raggiunto di nuovo il suo peso forma però Cecilia Rodriguez ha dimenticato cosa sia la palestra e la dieta. A 32 anni può ancora ringraziare madre natura e mamma Veronica Cozzani.

La dieta di Cecilia Rodriguez

La sua dieta non esiste e a chi per l’ennesima volta ha chiesto consigli per essere sempre in forma come lei alla fine ha risposto orgogliosa: “Mi dispiace dirtelo, ma lo dico anche con tanto orgoglio a questo punto: non mi alleno, manco una volta al giorno. Mai. Ringrazio mia mamma Veronica Cozzani”.

Nemmeno una volta al giorno, nessun allenamento, ma davvero? Ma la dieta, cosa mangia Cecilia Rodriguez? Il suo piatto preferito sono le patatine fritte e ci crediamo perché sui social tante volte la vediamo mangiare. Non è lo stesso per Belen, che di certo può vantare un fisico ancora più in forma, ma si allena in modo costante e fa sempre attenzione alla dieta, predilige cotture semplici e veloci.

Magari anche Cecilia Rodriguez ha i suoi segreti di bellezza tra massaggi e altro ma chissà se ce lo dirà mai?