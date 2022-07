Giorgio Mastrota frecciata contro il GF Vip: “Non vado a parlare a vanvera in tv”

Prima del matrimonio Giorgio Mastrota regala una frecciata al GF Vip

Se qualcuno si chiede se Giorgio Mastrota sarà nella prossima edizione del GF Vip o se mai partecipare al reality show di Alfonso Signorini la risposta è no. E’ impossibile perché Mastrota ha appena lanciato una bella frecciata contro il programma o forse contro i concorrenti. Ammette che molte volte gli hanno proposto di far parte del cast, immaginiamo anche con un ottimo compenso, ma ancora oggi la sua risposta è un rifiuto e sarà sempre un no. Ha una spiegazione ed è qui che arrivata la frecciata. Non possiamo dargli torto ma è anche nella capacità di ognuno di fare uscire fuori qualcosa di importante da questi reality, dalla partecipazione dei singoli.

Giorgio Mastrota contro il GF Vip?”

“Tante volte me lo hanno proposto, ma ormai non ci provano nemmeno già… Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no…”, è la sua risposta al settimanale Nuovo. “Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo piuttosto che andare in tv a parlare a vanvera”. A parlare a vanvera, ecco cosa pensa Giorgio Mastrota dei colleghi che negli anni hanno partecipato e che ci saranno nella prossima edizione. Nomi noti a cui non farà piacere leggere le sue parole, ma ognuno esprime le proprie opinioni.

E’ finalmente tutto pronto per il suo matrimonio, questa volta spera non ci saranno impedimenti.

Dopo due anni di rinvii a causa della pandemia Giorgia Mastrota sposerà la compagna Floribeth Gutierrez, non si conosce la data ma sarà entro Natale. Dopo 10 anni d’amore infatti il noto volto delle televendite è pronto al suo sì per sempre. Festeggeranno in un agriturismo in Valtellina. Non ci sarà alle nozze la sua storica ex, Natalia Estrada: “Mi sembrerebbe una forzatura… Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo neanche così amici da sentirci sempre”.