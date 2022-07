Sono durissime le parole di Edoardo Tavassi su Jeremias Rodriguez: “Non lo voglio più vedere”

A un mese dalla fine dell'Isola dei famosi 2022 Edoardo Tavassi lancia un durissimo attacco a Jeremias Rodriguez

Senza dubbi, Edoardo Tavassi è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, tanto che molti lo vorrebbero rivedere sin da subito in tv, magari nella casa del Grande Fratello VIP. E in attesa di conoscere il destino e il futuro del fratello di Guendalina, diciamo che il romano, non si trattiene nel commentare il suo rapporto con gli ex compagni. In particolare, in una trasmissione radiofonica, il Tavassi, ha deciso di dire la sua su Jeremias, e i Rodriguez.

“Chi proprio non ho visto e non vorrei più vedere nemmeno casualmente? Jeremias e il padre, i due Rodriguez. Loro no, proprio li eviterei e loro eviterebbero me. Perché penso siano stati la più grande delusione de L’Isola dei Famosi per me” sono state queste le parole di Edoardo in radio.

Edoardo Tavassi contro Jeremias Rodriguez

“Avete visto che bella amicizia con Nicolas? Io avevo la percezione che con Jeremias potesse nascere la stessa identica cosa. Quando io gli dicevo cose private e quando discutevamo lui le rivelava a tutta Italia. In diretta ha detto delle mie confidenze e pure distorte. – ha dichiarato a Giada Di Miceli a Non Succederà Più – Mi sono sentito tradito. Ha detto una frase che faceva ridere.“

E poi ha continuato: “Io gli dissi che in alcuni periodi della mia vita ho avuto difficoltà economiche e mia sorella mi ha aiutato. Questa è stata una delle confidenze che gli ho fatto. Lui in un daytime ha detto ‘te a 40 anni ti fai campare da tua sorella’. Capite la bassezza e come ha distorto?“.

E poi ha concluso: “ Come definirei i Rodriguez? Non li voglio nemmeno definire. Niente di più lontano da me, questo è sicuro. Sì anche doppiogiochisti direi. Sono l’opposto di quello che sono io su tutto. Con me lui è stato poco carino. La cosa che me faceva ridere è che lui è il fratello di Belen e così è conosciuto”.