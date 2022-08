Antonella Clerici ricorda tutte le scelte fatte per Oliver

Antonella Clerici ricorda Oliver, racconta le scelte che ha fatto per lui e del dolore fortissimo nel lasciarlo andare via

Antonella Clerici non dimenticherà mai Oliver, il suo adorato labrador, il cane che amerà per sempre più di tutti gli altri. Lei e Vittorio Garrone hanno altri cani, sua figlia Maelle ha voluto un labrador così simile ad Oliver, tutti in famiglia adorano Simba, due cani speciali ma Antonella Clerici a La Stampa pur confermando che ama tutti gli animali non fa che parlare del suo, anche se da qualche anno non c’è più. Per la conduttrice la sua perdita è stata un dolore fortissimo, la ricordiamo tutti in lacrime nel suo ingresso nello studio de La prova del cuoco. Ha fatto di tutto per Oliver, per farlo soffrire il meno possibile, per rendergli più semplice possibile l’ultimo periodo della vita. Ha passato tante notti accanto a lui senza chiudere occhio e poi ha capito che era arrivato il momento di lasciarlo andare via.

Antonella Clerici il suo amore per i cani

Racconta che da piccola aveva un pastore tedesco, poi nella adolescenza un coker, la sorella da sposata ha preso un terranova, ai suoi 40 anni è invece arrivato Oliver. La Clerici racconta che si sentiva vecchia ma da quel momento c’è stata una svolta, nella vita privata e professionale. Per 15 anni il suo labrador biondo le è rimasto accanto, a lui ha confidato tutto, è stato lui il primo a sapere che era incinta di Maelle.

“A me piacciono tutti i cani ma l’amore che ho avuto per Oliver è qualcosa di esclusivo. Lui ha seguito le tappe della mia carriera e ha addirittura fatto lo spot per Sanremo 2010… Tutti i cani sono importanti ma quelli che appartengono a un certo periodo della tua vita diventano fondamentali e con lui h condiviso tutto. Un cane straordinario”.

E’ per lui che ha comprato la casa ad Ansedonia, perché in estate e nei momenti liberi voleva un posto dove potersi godere il suo cane. Nella casa a Roma all’ingresso ha un suo ritratto, non potrà mai dimenticare il suo amico e il dolore immenso vissuto quando ha dovuto lasciarlo andare via per sempre.