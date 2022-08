Matilda De Angelis risponde infastidita dai commenti sul suo lato b

Le dicono che i suoi glutei non vanno bene e Matilda De Angelis risponde al commento

Bellissima Matilda De Angelis nelle ultime foto in bianco e nero postate sul suo profilo social. Si nota che ha caldo ma anche il suo lato b che però si scontra con i soliti commenti. Le critiche non mancano mai e l’attrice bolognese risponde infastidita alle ennesime parole senza senso. Matilda De Angelis odia l’estate, ha caldo, non le piace esporsi al sole e fa di tutto per rinfrescarsi. Niente bikini, via il reggiseno e le critiche non mancano, c’è chi pensa che non sia tonica, che il suo lato b abbia bisogno di un aiutino e commenta: “E rinforziamoli sti glutei”. Davvero poco carino il follower di turno ma non è l’unico, siamo sempre alle solite e Matilda De Angelis questa volta non resta in silenzio.

Prima che arrivi la risposta dell’attrice il follower colpevole del commento ha anche aggiunto: “Mo non cominciamo con le ca***te del body shaming etc che pure io ho la panza e ho bisogno di fa gli addominali” ma questo non ha fermato Matilda. Nessuna ironia per lei, il commento non le è piaciuto e ha risposto: “Rinforzate il cervello”.

E’ recente il post della De Angelis in cui raccontava della sua ansia, mostrava le lacrime e anche l’acne arrivata di seguito a tanto stress. Post che ha poi cancellato perché non ha apprezzato che tutti avessero riportato la notizia.

“Mi sento più a mio agio nuda che vestita, perché a volte con certi abiti non mi sento del tutto me stessa mentre con il mio corpo sto benissimo” ha confidato un po’ di tempo fa lasciando intendere che è sicura di se stessa, si piace. Il follower in questo caso ha pagato per tutti, anche per tutti i commenti che ogni giorno andrebbero evitati.