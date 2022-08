Marco Cucolo di nuovo in ospedale, dopo l’operazione alla colecisti ha ancora forti dolori

Marco Cucolo dopo L'Isola dei famosi si è sottoposto a un'operazione alla colecisti ma è tornato in ospedale per i dolori

Non è certo una passeggiata partecipare all’Isola dei famosi e lo sa bene Marco Cucolo che ha dovuto abbandonare il reality show per problemi di salute. Il fidanzato di Lory Del Santo si è sottoposto a un’operazione alla colecisti; magari già aveva qualche problema e la dieta da naufrago non gli ha fatto bene. Marco Cucolo ha perso tantissimi chili, come si vede anche solo confrontando le due foto in alto, durante L’Isola dei famosi e al suo rientro in Italia. Quando è tornato a casa Marco si è sottoposto a una serie di visite, non stava bene, poi la necessità dell’intervento, che ha fatto da poco. Adesso Cucolo racconta che non è finita, spiega che ha ancora dolori forti ed è dovuto tornare in ospedale.

Marco Cucolo dopo L’Isola dei famosi in ospedale

“Mi hanno appena dimesso ma ho dei dolori incredibili – ha spiegato l’ex naufrago al settimanale – La prima notte a casa sono finito al pronto soccorso perché non riuscivo a resistere al dolore. Mi fanno male persino le spalle”.

Il giovane fidanzato di Lory Del Santo ha raccontato: “L’intervento è andato bene, ma mi hanno fatto quattro buchi sulla pancia per togliere la colecisti. Vicino all’ombelico ho un grosso livido e l’addome è ancora gonfio”.

Deve seguire una dieta particolare: “Dovrò mangiare molto leggero, non come facevo una volta. Al momento mi nutro soltanto di omogeneizzati”. Adesso è a casa e con lui ci sono la sorella e la mamma ma desidera raggiungere al più presto Lory Del Santo ma dipende tutto dalla prossima visita di controllo.