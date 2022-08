Maria De Filippi in bikini orgogliosa delle sue vacanze perfette

Le foto di Maria De Filippi in bikini a 60 anni, continua a generare invidia mentre si gode le vacanze

Anche per Maria De Filippi è arrivato il momento delle attese vacanze e per il gossip il momento delle sue foto in bikini. La conduttrice Mediaset si concede davvero pochi giorni di vacanze all’anno, quella estiva è la sua preferita e ancora una volta sceglie il mare, la barca, la famiglia e i bikini che le donano. Maria De Filippi ha fatto un patto con il diavolo? Lo scorso dicembre ha compiuto 60 anni ma del suo corpo non cede nulla, qual è il suo segreto? I ritocchini piacciono quasi a tutti i vip e sul volto si vedono, i trucchi per restare giovani a lungo o invecchiare bene sono molti ma Maria De Filippi è da sempre molto sportiva e da tempo fa attenzione alla sua dieta. I segreti di bellezza sono quelli che dovrebbero adottare tutti per la salute ma la moglie di Maurizio Costanzo tiene molto anche ad apparire con un fisico in gran forma.

Maria De Filippi in vacanza ad Ansedonia

Ha scelto Ansedonia, ha scelto la barca, ancora una volta il mare e sempre la stessa compagnia, con lei ci sono il figlio Gabriele, ovviamente Maurizio Costanzo e il fratello Giuseppe, l’unico che la lega ancora alle sue origini dopo la morte dei genitori.

Il settimanale Chi la becca ancora una volta, come ogni estate, due pezzi viola, pose perfette, un libro tra le mani e Maria è come sempre impeccabile. Aveva già avvistato i paparazzi e ha scelto le sue pose migliori? Intanto, fa invidia a tantissime donne.

Presto tornerà al lavoro, le sue ferie stanno già per concludersi, il tempo di festeggiare il ferragosto e poi di corsa tornerà in studio per le registrazioni di Tu si que vales, per lavorare su Uomini e Donne e su Amici. Domenica 18 settembre ci sarà la prima di Amici 22, forse il 19 settembre toccherà a Uomini e Donne e la conduttrice sarà sempre pronta.