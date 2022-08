Mara Venier si allena in vacanza, decisa a tornare a Roma in gran forma

Mara Venier ha intenzione di perdere i chili in più e in vacanza si allena ogni mattina

Mara Venier ha preso il ritmo giusto, si allena tutte le mattine. E’ in vacanza ma a Santo Domingo le viene semplice andare a camminare di buon mattino. Alle 7 ha già fatto quasi un’ora di allenamento, in strada non c’è nessuno, sono pochissime le persone che incrocia ma intorno c’è solo verde, ci sono le palme, la temperatura è perfetta e, come dice suo marito Nicola Carraro, non è mai stata così bella. Un filo di abbronzatura, la pinza tra i capelli, niente trucco, magliette comodissime e Mara Venier è decisa a tornare in gran forma. E’ da un po’ che vorrebbe mandare via i chili in più e questa volta sembra sia sulla strada giusta. Non le pesa allenarsi tutti i giorni, si sveglia prima delle 6 del mattino, in vacanza non riesce a riposarsi di più, così ne approfitta per camminare. Passo svelto che fa accelerare i battiti, il respiro un po’ affannato ed è il momento di dedicarsi un po’ a se stessa.

Mara Venier pubblica la foto più bella della vacanza

Continua a ripetere che il nipotino Claudio l’ha guarita dalla depressione, l’ha avvicinata di nuovo a suo figlio. Ed è lo scatto del figlio e del nipote in acqua che la emoziona più di tutto. Starebbe a guardarli per ore, innamorata di entrambi. I momenti che preferisce in vacanza a Santo Domingo sono quelli del risveglio di iaio: insieme guardano i cartoni animati distesi sul divano, poi inizia la loro bellissima giornata insieme.

A Santo Domingo mancano Elisabetta Ferracini e Giulio Longari, la figlia e il nipote maggiore di Mara Venier. Non mancano però anche le dediche per loro. Relax e un gran pieno d’amore, Mara Venier adesso non desidera altro ma presto tornerà a Roma, soprattutto tornerà al suo lavoro, negli studio Rai per riprendere in mano il timone di Domenica In.