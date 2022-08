E’ il compleanno di Kasia Smutniak: “Compie 66 anni” ma l’attrice svela la gaffe

La gaffe di Vanity Fair sull'età di Kasia Smutniak che oggi festeggia il compleanno

Oggi Kasia Smutniak festeggia il compleanno, leggiamo gli auguri che le fa Vanity Fair e c’è un numero che ci lascia interdetti: “Kasia Smutniak compie 66 anni!”. C’è qualcosa che non va, forse il tempo è passato così in fretta che non ci siamo resi conto di nulla? Ma anche Vanity Fair sbaglia. L’età di una donna non si dovrebbe rivelare ma 66 sono davvero troppi. La splendida attrice polacca ringrazia, esulta alla nuova età, la prende con ironia ma smaschera subito l’errore, la gaffe. Non le andava giù che pensassero che ha ben 23 anni in più ma ha continuato ad esultare, a festeggiare, a ironizzare tra le storie e il post pubblicato nel meraviglioso luogo di vacanza dove si trova in questi giorni.

Kasia Smutniak: “13/8/2022 i miei primi 66 li festeggio qui”

Vanity Fair non ha dubbi fa gli auguri a lei e ai Leone che festeggiano gli anni; svela anche come sarà il 13 agosto. Uno scivolone che ha reso protagonista Kasia facendo sorridere non solo lei che in realtà oggi compie 43 anni ma tutti i suoi fan. Un errore che avrebbe imbarazzato altre donne del mondo dello spettacolo, un errore da penna rossa, ma la Smutniak ha ringraziato taggando Vanity Fair Italia e ribadendo la sua età: 66 anni.

Kasia non è solo un’attrice capace di emozionare sempre con le sue scelte sul set, le sue interpretazioni ma è anche una donna che ha avuto la forza di metabolizzare un lutto che la stava spezzando. La morte di Pietro Taricone, il padre di sua figlia Sophie nata nel 2004. L’incidente mortale con il paracadute, Kasia che era accanto a lui nel suo ultimo istante. Si è rialzata e ha costruito una nuova vita con Domenico Procacci. E’ diventata mamma per la seconda volta nel 2014 del piccolo Leone. Nel 2019 si sono sposati ma Kasia Smutniak ha continuato a portare avanti anche i progetti e i sogni di Pietro. Non è una donna che può infastidirsi per la gaffe sull’età ma ironizza, fa notare ringraziando.