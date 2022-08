Pancino sospetto per Paola di Benedetto? La piccata risposta

Pancino sospetto per Paola di Benedetto? La speaker risponde con ironia sui social

In questi giorni d’estate, Paola di Benedetto si sta godendo le sue vacanze in Sardegna. Finita la sua storia con Rkomi ( teoricamente i due si sono lasciati), la bella speaker radiofonica è volata in Sardegna per passare qualche giorno di relax in compagnia dei suoi amici. E dalla Sardegna mostra le foto di questo bellissimo soggiorno. Ieri in particolare, ha postato una foto, con i pieni nell’acqua cristallina del mare ma qualcuno sembra aver notato altro. E’ stata la stessa Paola a mostrare che delle persone le hanno chiesto se fosse incinta! Ebbene si, qualcuno ha pensato che la Di Benedetto mostrasse per la prima volta il pancino abbronzato. Poco importava se nelle storie successive si poteva tranquillamente notare come il ventre di Paola fosse letteralmente piatto. Qualcuno ci ha pensato e allora, la Di Benedetto, ha deciso di rispondere con la sua solita ironia!

Paola di Benedetto in dolce attesa? La risposta sui social

A chi quindi, con delicatezza, le ha chiesto se fosse in dolce attesa, Paola di Benedetto ha risposto ironicamente: “si, in attesa del dolce“. Ovviamente, come era chiaro anche dalle storie successive postate, era solo una questione di prospettive e non c’è nessun pancino che cresce. Al momento Paola è libera e spensierata, senza nessuno in particolare al suo fianco ( almeno così sembrerebbe in modo ufficiale, l’ex vincitrice del GF VIP ha smentito anche le voci che la volevano al fianco di Blanco). Ed è pronta poi a tornare a lavoro. Nessun pancino, nessuno pancione, nessuna gravidanza. Tutto smentito con il sorriso da parte di Paola che poi ha mostrato sui social altre immagini della serata tra balli scatenati e risate con gli amici.