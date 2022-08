Ilary Blasi in barca, con chi prosegue le sue vacanze?

Ilary Blasi pubblica le nuovo foto, svela che è al mare, in barca, ma con chi?

lary Blasi continua le sue vacanze pubblicando le foto con la stessa modalità della prima vacanza, quella in Tanzania con i figli. Prima la partenza in aereo, poi dopo un po’ l’arrivo ma non rivela subito la destinazione scelta. I paparazzi avevano ragione, Ilary Blasi è al mare, ha scelto di concludere le vacanze in barca. Con lei c’è sua figlia Isabel, la piccola Totti, che fino a due giorni fa era con il papà a Sabaudia. E’ lì che è rimasto Francesco Totti, nella villa di Sabaudia, è lui in questo giorni il punto di riferimento dei figli più grandi, Cristian e Chanel. Ilary Blasi e Totti sono ormai separati e devono diversi prima di tutto i compiti da genitori.

Ilary Blasi in vacanza con la figlia Isabel

Ilary ha pensato a tutto, prima il viaggio in Tanzania con tutti i figli, poi il tempo da trascorrere a Sabaudia, l’arrivo di Totti nella villa e lei è partita per raggiungere gli amici a Cortina e poi la famiglia d’origine nelle Marche. Per la piccola della famiglia ha organizzato adesso la vacanza più divertente, su uno yacht con altre bambine. Isabel Totti si diverte tantissimo ma chi c’è sullo yacht con la conduttrice?

Di certo lo rivelerà lei nelle prossime ore, come ha sempre fatto. Nessun compagno all’orizzonte, non sembra questa al momento la priorità di Ilary Blasi. Ha dimostrato che le interessa la famiglia, i suoi figli. Si ricarica prima di tornare al lavoro ma anche prima di affrontare tutto il resto, soprattutto gli accordi della separazione con Totti.

Una tavola apparecchiata a bordo per più persone, un piatto di pomodori, lei bellissima in costume intero viola, non fa quasi notare che pubblicizza il lussuosissimo marchio Chanel. Poi scatta le foto alla sua piccolina che si diverte tantissimo. Chi sono gli amici che ha raggiunto in barca con Isabel?