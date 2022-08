Ludovica Frasca, matrimonio finito: “Se state male andate via, vorrei aiutarvi tutte”

Ludovica Frasca conferma la fine del matrimonio, confessa che era un amore tossico ma non lo capiva

Ludovica Frasca ha lasciato il marito, conferma che il suo matrimonio è finito già da un po’ di tempo ma solo oggi trova il modo di parlarne. L’ex velina di Striscia la notizia non si sente ancora pronta a raccontare cosa è accaduto, perché sta così male, perché gli ultimi mesi per lei sono stati molto duri. Ludovica Frasca forse non dirà mai nulla ma lascia intendere che c’era qualcosa di sbagliato nel suo rapporto con il marito. Non era solo una semplice crisi tra lei e Frank Faricy ma qualcosa di ben più grave, qualcosa che le faceva male. Ludovica Frasca riparte dalla persona che ha capito deve amare più di tutti, se stessa, ma ha anche dei consigli da dare alle donne che stanno attraversando il suo stesso periodo, che evidentemente restano legate in un rapporto che provoca dolore.

Ludovica Frasca confessa un amore tossico

A lei dispiace avere chiuso con amici che hanno cercato di aprirle gli occhi, sono persone che ha purtroppo allontanato, sono persone che spera di potere riavvicinare, perché solo da poco tempo ha aperto gli occhi e visto tutto, capito tutto.

Le dispiace non avere parlato prima con la sua famiglia, aveva paura del loro giudizio. Cerca di non piangere ma alla fine Ludovica Frasca crolla leggendo i messaggi di donne che la comprendono perché stanno vivendo la stessa sofferenza.

“L’importante è rendersene conto e poi dire la verità prima a se stessi. Veramente cercate di rispettarvi perché lo so che se qualcuno viene a dirvi le cose non lo farete fino a quanto non lo capirete da soli. Però si può arrivare a capirlo prima”.

“Mi fa male vedere quanti messaggi sto ricevendo e quante di voi sono dentro a relazione tossiche e vorrei aiutarvi una ad una ma non posso farlo, dovete farlo voi. Andate via, se state male in una relazione andatevene, non serve a niente starci, vi fa solo stare male e perdere tempo”. E’ in questi minuti che la Frasca ha svelato un po’ alla volta tutto ma alla fine ha chiesto a tutti di non preoccuparsi perché il peggio è passato, perché sono problemi di mesi fa mentre oggi che ne parla e ha trovato il coraggio per farlo, è tornata a vivere.