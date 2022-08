Lulù Selassiè pronta a scrivere un libro: di cosa parlerà?

Lulù Selassiè ha rivelato alle sue follower e ai suoi follower che sta scrivendo un libro

Poche ore fa la principessa Selassiè ha dato una bellissima notizia a chi la segue ormai da mesi con amore e affetto. Lulù ha rivelato che presto, potremo leggere un suo libro! La principessa, parlando dei suoi gusti, di quello che le piace fare, della sua passione per la lettura, ha confidato che presto ci sarà una bella sorpresa. Lulù da tempo desidera scrivere un libro e a quanto pare, questo momento sta per arrivare. Non sol musica, la principessa si sta impegnando molto in vista dell’uscita del suo primo singolo ma c’è anche questo nuovo progetto, che le piace tantissimo. Lulù Selassiè da tempo sperava di poter raccontare in un libro, le sue emozioni e a quanto pare, quel momento è arrivato.

Lulù Selassiè pronta a scrivere un libro

Lulù, che nella diretta con i suoi fan ha mostrato la copertina dell’ultimo libro che sta leggendo, ha anche spiegato che ha finalmente la possibilità di scrivere un libro tutto suo. Sui social ha spiegato: “Inizierò questa mia rubrica sui libri perché è una cosa che amo, io amo leggere ed è una cosa che voglio condividere con voi. Sono felice che le persone che mi seguono amano la lettura e ameranno quella che sto creando io, non vedo l’ora. “

Quindi non solo consigli di lettura ma un vero e proprio libro che Lulù sta scrivendo. L’ex vippona racconta: “Avevo questa idea da tanto tempo, veramente da anni. Ci sono tante cose che vorrei raccontare perché sono belle e tante persone possono rivedersi in te… Questa cosa del libro non sarà presto, è ancora in fase di preparazione, non vi preoccupate ve lo dirò io quando uscirà.” Per il momento Lulù non ha rivelato nessun dettaglio e non ha raccontato di che cosa parlerà il suo libro se sarò di natura autobiografica o di pura fantasia. Vedremo!