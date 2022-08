La dedica di Antonella Clerici a Fulvio Marino. Tutti insieme da Alfio Bottaro

Antonella Clerici, Fulvio Marino e Alfio Bottaro si sono ritrovati a Grondona. Bellissima la dedica della conduttrice

Una giornata speciale per Antonella Clerici, Fulvio Marino e Alfio Bottaro: si sono incontrati nel paesino del simpatico tuttofare di E’ sempre mezzogiorno, a Grondona. E’ Fulvio Marino che per primo ha svelato che era arrivato nella zona dove abita l’amico Alfio ma che lui non si trovava. Poi Antonella Clerici ha pubblicato la foto con i suoi collaboratori, felice di ritrovarli, di abbracciarli, di passare un po’ di tempo con entrambi. Con la Clerici c’era anche parte della famiglia, Vittorio Garrone e la figlia Agnese. Non erano soli, non era una cena di lavoro ma un’occasione speciale anche per assaggiare i piatti della Locanda del daino. Un locale delizioso dello chef Giacomo Dell’Aglio, a Grondona, in Piemonte. Resta sempre tutto in cucina per Antonella Clerici e Fulvio Marino, è da lì che parte tutto, un successo che sta per rinnovarsi con la terza edizione di E’ sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici e Fulvio Marino pronti a tornare su Rai 1

E’ sempre mezzogiorno torna il 12 settembre 2022 con una nuova stagione, con vecchi e nuovi protagonisti ma di certo la squadra che ha sempre vinto la Clerici non la cambia. “Siamo una squadra fortissimi fatta di gente fantastici” è la canzoncina di Checco Zalone che la conduttrice sceglie per i suoi amici, parte fondamentale della sua squadra in tv. Poi c’è la dedica di Antonella Clerici a Fulvio Marino.

E’ di certo lui una delle colonne portanti di E’ sempre mezzogiorno, il punto di forza del programma di cucina. Uno scatto di Antonella e Fulvio e lei sceglie le note di Dove è sempre sole dei Modà: “Tu sei un respiro bellissimo Sei un fiore che non ha solo un colore Tu sei un pensiero bellissimo Che mai si perderà Perché se poi ad un tratto cambia il tempo E se cambia il vento Io so che ti ritrovo sempre là Dove è sempre sole”.