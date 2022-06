La gioia di Antonella Clerici per la nuova data di E’ sempre mezzogiorno

Antonella Clerici rende partecipi tutti della sua gioia per la data della prossima edizione di E’ sempre mezzogiorno. E’ immenso l’entusiasmo della conduttrice, anche se non ci sono molte novità nell’annuncio ma solo conferme. E’ sempre mezzogiorno torna il 12 settembre 2022 con Antonella Clerici e gli altri protagonisti in cucina per la terza stagione, per un altro successo Rai. Era tutto già previsto ma l’ufficialità rende ancora più soddisfacente il risultato della Clerici e della sua squadra. E’ a casa con il Covid, nessuna partecipazione o incontro per Antonella Clerici con la Rai e i giornalisti in questi giorni ma è sui social che condivide la sua felicità.

Nel palinsesto per la stagione 2022/2023 non poteva mancare E’ sempre mezzogiorno

“Carissimi, con la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2022/2023 è ufficiale: la terza edizione di “è sempre mezzogiorno” comincerà lunedì 12 settembre alle 12 su Rai1! Che gioia!!!” è il commento entusiasta di Antonella che a settembre sarà di nuovo in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11.55 per il suo show in cucina.

“Una fantastica squadra di chef, una rinomata nutrizionista, un giovane esperto di food e un insolito disturbatore in un clima leggero dove non c’è competizione ma fratellanza, dove c’è gentilezza ed eleganza, buona tavola, sobrietà nella conduzione e molte, molte risate” si legge nella presentazione della prossima edizione. Confermati di certo tutti gli chef, i cuochi, gli esperti, perché squadra che vince non si cambia, almeno per il momento non ci sono anticipazioni diverse. Ovviamente tra un po’ conosceremo altri dettagli ma il pubblico già non vede l’ora.

“Il tutto con un occhio attento alla genuinità, all’amore per la campagna, alle meraviglie del territorio italiano e ai suoi prodotti d’eccellenza, raccontati di volta in volta da produttori eroici o amici in giro per l’Italia” e poi come sempre le chiacchiere, la spesa, la natura, le telefonate e il momento tutto da condividere, quello del mettersi a tavola augurando buon appetito alle famiglie.