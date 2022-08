Jennifer Lopez, che spettacolo i tre abiti da sposa del secondo matrimonio con Ben Affleck

Le foto dei tre meravigliosi abiti da sposa di Jennifer Lopez per il secondo matrimonio con Ben Affelck

Se per il primo matrimonio a Las Vegas con Ben Affleck la meravigliosa Jennifer Lopez ha indossato due abiti da sposa, per il secondo è passata a tre spettacolari abiti da sposa. Le foto degli abiti da sposa di Jlo stanno facendo impazzire tutti. Le nozze tra Jennifer e Ben Affleck sono state celebrate il 20 agosto, tre giorni di festa, tutto in bianco, ogni dettaglio e ogni invitato era in bianco, il resto è un sogno che la star sta mostrando a piccole dosi. Tre vestiti da sposa di Ralph Lauren, tre abiti da sposa bianchi mozzafiato. La regina del pop vince anche su questo e lascia davvero tutti senza fiato. Seconde nozze da sogno con il suo Ben, nella tenuta di Affleck in Georgia. Tutto organizzato nei minimi dettagli da Colin Cowie. I cambi d’abito della sposa sono senza dubbio il dettaglio che ha conquistato e conquista più di tutto.

Che spettacolo gli abiti da sposa di JLo

Tutti e tre i vestiti da sposa di JLo sono firmati Ralph Lauren, li ha indossati in tre momenti ben definiti da quello più romantico a quello che ha reso tutto un vero spettacolo. Dall’abito a sirena all’abito gioiello e per terminare l’eleganza dei cristalli. La schiena sempre nuda ma per il sì era in trasparenza.

Per le promesse di amore eterno la Lopez ha scelto una rivisitazione dell’iconico modello a collo alto di Ralph Lauren, ovvero un abito con silhouette a sirena e maniche corte con uno scenografico strascico lungo a rouches realizzato con più di mille fazzoletti e 500 metri di tessuto. Un velo lunghissimo di 6 metri e diamanti e perle come gioielli.

Dopo la cerimonia un rapido cambio e JLo è apparsa con la seconda creazione: un abito gioiello con migliaia di fili di perle a cascata. Per realizzarlo hanno lavorato trenta artigiani per 700 ore di ricamo a mano, con micro-pieghe di tulle di seta, piccole perle e cristalli Swarovski.

Altro meraviglioso abito da sposa, il terzo, ancora lo stile sirena con gonna ampia e un dettaglio cut out sul petto attorniato da cristalli. Per completare l’abito un rivestimento in organza, simile a un cappuccio. Le foto in basso pubblicate da People e Peolpe Style mostrano la meraviglia delle creazioni sposa Ralph Lauren per JLo.