Elisabetta Gregoraci torna a Soverato per il compleanno della nonna

La festa di compleanno della nonna di Elisabetta Gregoraci a Soverato

Elisabetta Gregoraci non salta mai una ricorrenza della sua famiglia e per il compleanno della nonna è tornata a Soverato. 101 anni e tutta la gioia per nonna Elisabetta, che è una vera forza della natura. Un po’ di filtri anche per la nonna e sui social tutto è perfetto ma la gioia di Elisabetta Gregoraci è reale, come l’amore per la sua famiglia. Il brindisi con nonna Elisabetta, la torta per festeggiarla, la serata in spiaggia, davvero la nonna di Elisabetta Gregoraci è incredibile. Una bella serata organizzata per lei dalla sua famiglia e la nipote non la lascia sola un attimo. In abitino sottoveste rosso la showgirl calabrese ha aiutato la nonna a spegnere le candeline, le ha regalato ancora una volta tutto il suo affetto.

Elisabetta Gregoraci a Soverato

“Tanti auguri nonna Elisabetta: oggi sono 101!! Tu sei una forza della natura, la nostra roccia. Ti amo tanto” sono gli auguri della Gregoraci alla mamma del suo papà. Ed è proprio con il papà che Ely scatta altre foto da mostrare, poi le chiacchiere con nonno Nino. Non dimentica gli amici di Soverato e scatta un selfie anche dal parrucchiere che conosce da 22 anni.

Ai suoi follower racconta quanto è felice di essere tornata nella sua regione, dalla sua famiglia, di poter dedicare del tempo a tutti loro in un’occasione così speciale come il compleanno della nonna. Abbraccia tutti a Soverato, tutti le vogliono un gran bene, anche se non mancano ovviamente critiche e pettegolezzi. A proposito di gossip Elisabetta Gregoraci non dice nulla, non svela chi è il compagno che la rende felice. In giro tra un pettegolezzo e l’altro c’è di tutto: dall’ex di Roberta Morise al ritorno di Francesco Bettuzzi ma in realtà sembra che l’uomo che le fa battere il cuore sia top secret.