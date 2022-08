Michelle Hunziker a Disneyland con le figlie: solo il loro amore è per sempre

Michelle Hunziker è arrivata a Parigi con le figlie, è finita la storia d'amore con Giovanni Angiolini

Chissà se il viaggio di Michelle Hunziker con le figlie Sole e Celeste a Parigi era già previsto o se è stata una decisione degli ultimi giorni. In ogni caso Michelle Hunziker è già arrivata a destinazione dopo pochissime ore di volo e ha reso pazze di gioia le sue bambine. Le figlie di Michelle e Tomaso Trussardi non conoscevano la destinazione, la mamma le ha svegliate, ha detto che dovevano prendere l’aereo, un breve viaggio e sarebbero arrivate in una città di sei lettere con una R in mezzo. Dopo qualche indizio alla fine le piccole hanno capito e così anche la Hunziker è esplosa di felicità, l’emozione di andare a Disneyland Paris. Già ammette che non sa chi si divertirà di più se lei o le figlie ma non vede l’ora di arrivare nel parco di divertimenti.

Michelle Hunziker a Parigi con le figlie dopo l’addio a Giovanni Angiolini

Non è ancora arrivata in albergo, attendiamo quindi che ci regali tutte le immagini possibili ma di Giovanni Angiolini non dice nulla. In realtà Michelle Hunziker non ne ha mai parlato ma sembrava che volesse iniziare a farlo. Tutto è finito ben prima, ancora prima dell’arrivo dell’autunno. Né una conferma né una smentita, ne ha parlato solo il gossip ma lei non ha mai avuto dubbi che gli unici amori per sempre siano le sue figlie Aurora, Sole e Celeste.

Un legame che non finirà mai perché con Eros, con Tomaso e forse anche con Giovanni è finita. E’ tornata però a frequentare Eros Ramazzotti, forse per il momento solo come amici ma i fan dell’ex coppia sognano. Si allenano spesso insieme e da sempre li lega Aurora, che tra l’altro si augura che i suoi genitori non tornino mai insieme perché adesso hanno un equilibrio perfetto. Attendiamo le foto da Disneyland!