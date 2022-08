Michelle Hunziker con due figli segreti: “Chi sarà il padre?”

Michelle Hunziker a Parigi anticipa il gossip e mostra la foto con i figli segreti pensando al padre dei bambini

Questa estate si è detto di tutto su Michelle Hunziker e lei da Parigi anticipa il gossip, mostra la foto con i figli segreti e si chiede chi sarà il padre. Michelle Hunziker è a Disneyland con le figlie, le piccole Sole e Celeste. Non sono partite solo in tre, il gruppo al parco di divertimento è formato da 7 persone, tutte felici ovviamente. Lì si torna bambini e la Hunziker mostra prima l’entusiasmo delle figlie che sono all’oscuro di tutto, è stata una bella sorpresa per loro arrivare a Disneyland. Poi pubblica le foto del divertimento ma quello più semplice, dal giro nelle tazze alle illusioni che regalano i nuovi giochi, poi a colazione la foto con i figli segreti.

Michelle Hunziker e la foto con i figli

Michelle Hunziker è mamma di Aurora Ramazzotti, nata dal matrimonio con Eros; di Celeste e Sole, nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi. Ha sempre desiderato un figlio maschio ma non è ancora arrivato. Ed ecco la sorpresa: burlona come sempre la showgirl e conduttrice ha postato tra le storie di Instagram la foto con le figlie Sole e Celeste ed altri due bambini. “I miei figli segreti!” annuncia ridendo e poi anticipa i pettegoli: “Chi sarà il padre?”.

Michelle ha da sempre un ottimo rapporto con i paparazzi e con il gossip, sa che deve molto alla cronaca rosa che continua a parlare di lei ma che la sostiene da sempre. Ha letto di tutto sulla sua vita in questi mesi, dalla storia d’amore con Giovanni Angiolini dopo la separazione da Tomaso Trussardi, fino alla possibilità di un romantico ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti. Lei è sempre rimasta in silenzio, non ha nulla di concreto da dichiarare, non ancora. I figli segreti sono due bellissimi bambini figli di una coppia di amici in vacanza con lei e le sue figlie a Disneyland.