Ilary Blasi saluta l’estate con due foto, vacanze finite e lei è bellissima

L’estate sta finendo, per Ilary Blasi è già finita, saluta il sole, il mare, le vacanze, gli amici e torna a casa. Ai suoi follower regala due foto meravigliose, una in bianco e nero, con gli occhiali scuri che le coprono lo sguardo e le braccia che le coprono il seno. Ilary Blasi è più bella che mai e lo ripete con un altro scatto a colori, in bikini mentre il vento le spettina i capelli. Sembra la sua risposta a chi le dice che il dolore per la separazione da Francesco Totti l’ha resa magrissima. La sofferenza è innegabile ma non la mostra, di certo ce l’ha dentro e la tiene ben chiusa, per il resto dicono sia più arrabbiata che triste, bellissima, pronta a prendere la sua vita in mano dopo le lunghe vacanze. Questa estate 2022 per Ilary Blasi è stata una vera ricerca della serenità passando dal mare alle vette di montagne dove forse non era mai stata prima. Vacanze sempre con parte della famiglia, con i figli, con le sorelle, con la famiglia d’origine nel suo paese nelle Marche.

Non ha smesso di mostrarsi, non voleva nascondersi ma ha anticipato sempre i paparazzi mostrando i suoi spostamenti. Intanto, Totti sembra sia sempre più legato a Noemi Bocchi, dicono che sono spesso insieme nella villa al Circeo, a poca distanza da Sabaudia dove Ilary e Francesco avevano costruito la loro super villa dei sogni.

Lavoro, figli, amici e la separazione da gestire, il divorzio da definire, per Ilary Blasi e Francesco Totti non saranno mesi semplici ma forse i più duri sono già passati. Non può essere finita in poche settimane ma entrambi hanno cercato il modo più indolore, il modo per proteggere il più possibile i figli, la famiglia, anche il lavoro.

Ilary non si nasconde, bellissima scrive: “Goodbye summer” è il suo saluto all’estate. Sul suo profilo Instagram non bisogna scorrere molte foto per cercare le ultime con Totti ma sembra già una vita fa. L’ultima foto con Totti è a Disneyland Paris con la piccola Isabel, forse già non era più la coppia di 20 anni fa perché lei scriveva: “La fantasia non ha età e i sogni sono per sempre…”.