Federico Fashion Style in ospedale dopo un trattamento estetico: “Vivevo da anni un disagio”

Federico Fashion Style è in ospedale ma rassicura tutti: si è sottoposto a un intervento di chirurgia estetica

Con una foto postata sui social dall’ospedale, Federico Fashion Style informa i suoi fan di quello che sta succedendo e per prima cosa rassicura tutti. Non sta male: ha solo fatto un intervento chirurgico che da tempo avrebbe voluto fare e come succede in questi casi, ci saranno dei giorno duri in vista della riabilitazione. E’ stato proprio il Lauri a raccontare quello che sta succedendo e ha spiegato al milione di follower che lo segue: “Vi voglio tranquillizzare sto benissimo , ho fatto una cosa che avrei voluto fare da tantissimo tempo..”. Poi Federico, ha spiegato di che cosa si tratta: “In adolescenza, avevo accumulato un po’ di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale, vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell’espormi, fisicamente….“. Nel suo post ha poi approfondito il discorso, spiegando anche perchè ha scelto di sottoporsi a questo intervento. Federico ha voluto raccontare quello che sta attraversando anche perchè, essendo sempre molto attivo sui social, i fan hanno notato che negli ultimi giorni era cambiato qualcosa.

Federico Fashion Style in ospedale: ecco che intervento ha fatto



Il parrucchiere dei vip ha continuato: “Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia (contenutiva)

che nascondeva questo inestetismo… Ma oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo molti anni per decidere , perché secondo me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessità (Nulla a contrario a chi si rifa dalla testa ai piedi) Ma questo e il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer ma realmente un accumulo di pelle!. ” Oggi finalmente quindi, nonostante il percorso da fare per ritornare in piedi, Federico si dice felice e conclude:

“Io sono felice, e condivido con voi la mia guarigione! “. Ha poi ringraziato tutte le persone che lo hanno inondato di messaggi e ha anche mostrato i primi passi! Tutto procede quindi nel migliore dei modi.