Tomaso Trussardi va via come il pane: piace a molte colleghe di Michelle. Bomba di Chi

La rivista Chi lancia una chicca di gossip molto interessante su Tomaso Trussardi: le colleghe di Michelle sarebbero pazze di lui...

Nell’ultimo numero della rivista Chi si parla molto della famiglia Hunziker. In cover, c’è la bomba lanciata che riguarda la presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti ( che non è stata ancora nè confermata e nè smentita dalla diretta interessata). Poi si parla di quella che sarebbe stata la reazione della Hunziker alla notizia di diventare nonna ,lei ed Eros Ramazzotti ne sarebbero entusiasti., E poi c’è spazio anche per l’ex di Michelle, Tomaso Trussardi. Da quando l’imprenditore e Michelle Hunziker hanno annunciato il divorzio, Tomaso ha condotto una vita da papà single, anche se, come era prevedibile, gli sono stati attribuiti dei flirt, mai confermati. Mentre Michelle ha avuto una relazione breve e intensa con Giovanni Angiolini, l’imprenditore bergamasco, sarebbe rimasto single. E sulla rivista Chi, si legge, per sua volontà, visto che le corteggiatrici in questi mesi non sono mancate. Pare che Trussardi vada via come il pane…L’ex marito di Michelle sarebbe corteggiatissimo ma per il momento, non avrebbe ancora trovato una donna capace di fargli battere il cuore dopo le pene d’amore arrivate dalla fine del matrimonio con Michelle.

Tutte pazze di Tomaso Trussardi: le ex colleghe di Michelle lo avrebbero puntato

“Tomaso, corteggiatissimo, anche da colleghe di Michelle, sta vivendo una vita da single” si legge sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana. Ed è chiaro che adesso la curiosità sia tutta per i nomi di queste ex colleghe, che si sarebbero avvicinate all’imprenditore ma non trapela nessuna indiscrezione in merito per cui è anche impossibile e difficile, provare a fare delle ipotesi. Stando a quanto si legge sulla rivista Chi, questa estate lo ha visto molto impegnato con il lavoro e poi con la vita da padre single. Ha viaggiato, si è riposato anche a Capri e pare abbia conosciuto in modo ravvicinato l’ex del Pretelli Ariadna Romero con la quale però non ci sarebbe poi stato nulla di concreto. Insomma vita da single, almeno per ora.