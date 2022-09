Beatrice Valli pronta per Venezia avvisa: “Non permettetevi di insultarmi”

Beatrice Valli sarà domani a Venezia ed è pronta alle solite domande ma questa volta non vuole insulti sui suoi social

Beatrice Valli domani sarà presente sul red carpet di Venezia 79, non è la prima volta che lei e anche suo marito, Marco Fantini, vengono invitati all’evento. Il Festival del Cinema, come la stessa Valli ha ricordato, non è solo una kermesse dedicata al mondo del cinema ma anche ad altre attività ed è una vetrina per moli sponsor che invitano gli influencer per pubblicizzare prodotti ed eventi. Proprio di questo ha voluto parlare Beatrice Valli, poche ore prima di partire alla volta di Venezia, visto che ogni anno, si leggono sui social e sul web le solite polemiche. “Che cosa ci fanno quelli lì, questa gente cosa vuole a Venezia , se non sono attori o attrici…” sono solo alcune delle tante polemiche che esplodono nella settimana dedicata al Festival in Laguna. La Valli quindi, che dice di aver ricevuto nell’ultimo periodo diversi attacchi poco carini ( solo pochi giorni fa le sue frasi sull’abbronzatura hanno scatenato il caos), invita tutte le persone che la seguono e non solo, a evitare commenti di natura negativa. “Io non sono una attrice ma vado lì a Venezia per lavoro e sfido chiunque di voi, se venisse invitato, a rifiutare un’occasione di questo genere” ha detto la Valli.

Beatrice Valli on fire: non vuole critiche sulla sua presenza a Venezia 79

La Valli ha sottolineato che gente che ha una vita triste, la riempie di messaggi e di commenti poco carini, che non vanno bene. “Perchè invitano questa gente, faccio una premessa, a volte non vi dovete neppure permettere di dire questa gente, io ho un nome” ha detto la Valli che ha chiesto rispetto visto che dichiara di essersi sempre comportata bene nei confronti di chi la segue, in modo rispettoso. L’imprenditrice ha spiegato che si è sempre mostrata sui social per quello che è, cercando di non mancare mai di rispetto a nessuno. E che le piacerebbe che si vedesse di più della vita vera, che trapelasse di più, visto che a quanto pare, molte persone ancora hanno capito ben poco della sua famiglia. “Noi non facciamo nulla di male, partecipiamo a questa mostra per sostenere dei brand” ha ribadito la Valli, ricordando appunto che per lei, questa è una occasione di lavoro.